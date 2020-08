Harga Emas Dunia Anjlok 2,6% Pagi Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Rabu (12/8/2020) mencapai Rp 1.056.000 per gram atau stagnan dibanding perdagangan sebelumnya.

Menurut data Bloomberg, harga emas Comex turun 2,63 persen ke US$ 1.895,1 per troy ons. Melemahnya harga emas seiring dengan kembalinya investor ke aset berisiko seperti saham. Kabar penemuan vaksin Covid-19 oleh Rusia dan uji vaksin di seluruh dunia membuat investor kembali ke mode risk on.

“Ini terasa seperti kecelakaan kecil. Kami tidak dapat mengatasi berita utama pagi hari tentang vaksin potensial Rusia, dan optimisme terus mengalir ke saham,” kata Edward Moya, analis pasar senior di broker OANDA, seperti dikutip oleh Reuters.

Data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan membantu mempercepat aksi jual, tetapi prospek tetap bullish untuk emas, kata Moya.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada Selasa (11/8/2020) menunjukkan bahwa indeks harga produsen naik 0,6 persen pada Juli, dibandingkan dengan penurunan 0,2 persen pada Juni dan jauh di atas perkiraan pasar 0,3 persen.

Logam mulia berada di bawah tekanan tambahan karena pasar saham di seluruh dunia diperdagangkan lebih tinggi, dan imbal hasil obligasi negara AS telah meningkat.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 1 gram: Rp 1.056.000.

5 gram: Rp 5.089.000.

10 gram: Rp 10.090.000.

25 gram:Rp 25.062.500.

50 gram: Rp 50.005.000.

100 gram: Rp 99.890.000.

250 gram: Rp 249,337.500.

500 gram: Rp 498.375.000.