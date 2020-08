Harga Minyak Flat di Perdagangan Asia

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia pada Kamis pagi (13/8/2020) relatif tidak berubah di perdagangan Asia.

Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun sedikit menjadi US$ 45,40 per barel. Minyak mentah berjangka AS flat (mendatar) di US$ 42,66 per barel.

Semalam di minyak mentah Brent naik 15 sen, atau 0,3 persen menjadi Us$ 44,65 per barel pada 0206 GMT. Sementara minyak West Texas Intermediate naik 9 sen, atau 0,2 persen menjadi US$ 41,70 per barel.

American Petroleum Institute mengatakan pada Selasa bahwa stok minyak mentah turun 4 juta barel minggu lalu, lebih dari ekspektasi analis 2,9 juta barel.

Namun ketidakpastian yang berkembang di Washington dalam pembicaraan paket stimulus untuk mendukung pemulihan akibat pandemi membebani harga di masa depan.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya di 93,356, melemah dari level di atas 93,6.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,77 per dolar, melemah setelah level di atas 105 sebelumnya. Dolar Australia berpindah tangan di 0,7178, menguat dari awal pekan ini.