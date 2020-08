Emas Menguat karena Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi Berlanjut

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada akhir perdagangan Rabu (12/8/2020) setelah kemarin mencatat penurunan terburuk dalam tujuh tahun terakhir. Data ekonomi yang suram memunculkan kekhawatiran atas perlambatan akibat pandemi Covid-19.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik US$ 2,7 atau 0,14 persen menjadi US$ 1.949,00 per ounce.

"Penurunan emas (Selasa) adalah koreksi sehat, ini memungkinkan lebih banyak orang untuk masuk, sehingga harga akan naik lagi dan pada akhir tahun kita akan melihat level tertinggi baru sepanjang masa mungkin US$ 2.500 per ounce," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible di Chicago

"Kami memiliki semua faktor fundamental yang mendukung emas," katanya.

"Federal Reserve AS akan tetap dovish untuk jangka waktu yang lama, mereka telah mengatakan bahwa mereka akan membiarkan inflasi naik di atas target mereka."

Langkah stimulus besar cenderung mendukung emas, yang sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada Rabu (12/8/2020) menunjukkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) naik 0,6 persen pada Juli, yang mendukung emas.

Kekhawatiran atas kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi sehingga ekonomi Inggris menyusut dengan rekor 20,4 persen pada kuartal kedua mendukung daya tarik emas bersama dengan melemahnya dolar, yang turun 0,3 persen.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September turun 7,0 sen atau 0,27 persen, menjadi US$ 25,979 per ounce. Platinum pengiriman Oktober turun US$ 12,2 atau 1,26 persen menjadi US$ 959,2 per ounce.