Rupiah Ditutup Melemah 15 Poin ke Rp 14.775

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar AS Kamis (13/8/2020) sore ditutup melemah tipis 15 poin di level Rp 14.775 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp 14.760 per dolar AS.

Baca Juga: Rupiah Terkoreksi Saat Mata Uang Asia Menguat

Namun, dikatakan Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, dalam perdagangan Jumat (14/8/2020) besok, rupiah kemungkinan akan fluktuatif, namun masih bisa ditutup menguat tipis di level Rp 14.740-14.800 per dolar AS.

Pergerakan rupiah, dari sisi internal antara lain dipicu oleh wacana perpanjangan PSBB di DKI Jakarta. Hari ini, seperti diketahui akan menjadi hari terakhir untuk PSBB transisi di DKI Jakarta.

Namun, jika melihat angka pertambahan kasus di ibu kota yang masih tergolong tinggi dan bahkan memimpin pertambahan kasus secara nasional belakangan ini, bukan tak mungkin ke depan masa transisi PSBB masih akan diperpanjang.

Apalagi guna untuk menghambat laju kemacetan di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil kebijakan rem darurat dengan menerapkan ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota.

Baca Juga: Rupiah Menguat di Awal Perdagangan

"Ini yang sedang ditunggu oleh pasar, sehingga Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai membuat kesalahan fatal dalam mengambil keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap masa depan ekonomi Indonesia,” ujar Ibrahim dalam laporan risetnya, Kamis (13/8/2020).

Sedangkan, dari eksternal, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan bahwa Rusia sudah menemukan vaksin pandemi virus corona yang diberi nama Sputnik V yang akan diproduksi massal mulai bulan Oktober 2020 dan dipasarkan di November serta sudah ada 20 Negara yang akan memesan vaksin tersebut dengan total 1 miliar dosis vaksin.

Selain itu, pasar kecewa terhadap pembicaraan soal stimulus fiskal baru yang masih belum ada keputusan dari Senat AS. Kubu Partai Republik di House of Representatives (salah satu dari dua kamar yang membentuk Kongres AS) mengusulkan proposal stimulus baru bernilai US$ 1 triliun. Namun kubu oposisi Partai Demokrat enggan menyetujui karena merasa jumlahnya terlalu sedikit.