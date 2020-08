Emas Lanjutkan Kenaikan karena Lambatnya Pemulihan Pasar Kerja

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas kembali menguat pada akhir perdagangan Kamis (14/8/2020), ditopang pelemahan dolar dan lambatnya pemulihan pasar tenaga kerja Amerika serikat (AS) ketika klaim pengangguran tetap berada pada level tertinggi. Hal ini mengindikasikan keparahan dampak pandemi virus corona terhadap ekonomi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desembers di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik US$ 21,4 atau 1,1 persen menjadi US$ 1.970,40 per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (12/8), emas naik tipis US$ 2,7 atau 0,14 persen menjadi US$ 1.949,00.

Departemen Tenaga Kerja AS pada Kamis (13/8/2020) merilis bahwa klaim pengangguran awal turun menjadi 963.000 klaim selama pekan yang berakhir 8 Agustus, menandakan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Klaim pengangguran AS turun di bawah 1 juta untuk pertama kalinya sejak dimulainya pandemi. Meskipun setidaknya 28 juta orang masih menerima cek pengangguran, menunjukkan lemahnya pasar tenaga kerja.

Namun, karena klaim pengangguran tetap pada tingkat historis yang tinggi, maka tidak cukup mengalahkan pesimisme di pasar akibat Covid-19, menurut analis pasar. "Klaim awal masih berjalan pada tingkat yang sangat tinggi, dan jalan masih panjang," kata analis ED&F Man Capital Markets, Edward Meir.

Emas mendapat dukungan tambahan karena indeks dolar AS jatuh pada Kamis (13/8/2020). Dolar turun 0,2 persen terhadap saingannya, terendah dalam hampir seminggu, mendukung daya tarik emas bagi mereka yang memegang mata uang lain, ketika Washington terus di jalan buntu atas stimulus tambahan.

Menambah prospek suram, pembuat kebijakan Federal Reserve memperingatkan pertumbuhan AS akan diredam sampai virus corona bisa diatasi.

Investor sekarang memantau pertemuan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 15 Agustus yang bertujuan meninjau kesepakatan perdagangan Fase 1.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September naik US$ 1,74 atau 6,69 persen menjadi US4 27,718 per ounce. Platinum pengiriman Oktober naik US$ 23,8 atau 2,48 persen menjadi US$ 983 per ounce.