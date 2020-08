Bursa Asia Mixed di Tengah Buntunya Pembicaraan Stimulus AS

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada awal perdagangan Jumat (14/8/2020) karena investor tetap berhati-hati setelah anggota parlemen AS tidak ada progres dalam pembahasan RUU stimulus virus corona.

ASX 200 Australia naik 0,24 persen pada pembukaan pasar, dengan indeks keuangan menguat 0,75 persen. Saham bank-bank besar di negara itu sebagian besar positif dimana National Australia Bank bertambah 1,78 persen.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,23 persen, tetapi indeks Topix sedikit melemah.

Adapun indeks Kospi Korea Selatan turun 0,22 persen.

Pergerakan bursa Asia mengikuti bervariasinya bursa AS Wall Street semalam. S&P 500 gagal mencapai rekor tertinggi. Hal itu terlepas dari data klaim pengangguran AS yang positif di bawah perkiraan ekonom, dan menyiratkan bahwa pasar tenaga kerja AS mulai membaik.

Sentimen investor masih terkendali karena anggota parlemen AS tampaknya belum mendapat progres pembahasan RUU stimulus virus corona.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan akan memulai kembali pembicaraan dengan Partai Republik sampai mereka meningkatkan tawaran bantuan sebesar US$ 1 triliun. Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada CNBC "Squawk on the Street" bahwa pemerintah dan Demokrat masih berada di jalan buntu.

Dolar AS diperdagangkan melemah terhadap sekeranjang mata uang lainnya karena indeks dolar turun 0,12 persen menjadi 93,219. Yen Jepang berpindah tangan di 106,98 melawan dolar dan dolar Australia diperdagangkan hampir datar di US$ 0,7149.