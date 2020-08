Harga Minyak Turun 1% Setelah IEA Turunkan Proyeksi Permintaan

London, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Kamis (13/8/2020) setelah Badan Energi Internasional (IEA) menurunkan proyeksi permintaan minyak 2020 menyusul pembatasan perjalanan. Namun ketahanan bursa saham dan pelemahan dolar membatasi penurunan minyak.

Minyak mentah Brent turun 43 sen, atau 0,95 persen menjadi US$ 45,00 per barel, dan West Texas Intermediate ditutup 43 sen, atau 1,01 persen lebih rendah ke US$ 42,24 per barel.

Badan Energi Internasional memangkas perkiraan permintaan minyak 2020 karena pengurangan perjalanan udara akibat pandemi Covid-19. Hal ini akan menurunkan konsumsi minyak global tahun ini sebesar 8,1 juta barel per hari (bph).

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga mengatakan bahwa permintaan minyak dunia akan turun 9,06 juta barel per hari tahun ini, lebih rendah dari penurunan 8,95 juta barel per hari yang diperkirakan sebulan lalu.

“Secara keseluruhan, baik OPEC atau rilis IEA tampaknya tidak banyak berpengaruh pada pasar minyak yang masih fokus pada ekspansi yang sedang berlangsung dalam risiko. Minyak juga tetap tidak terpengaruh kurangnya kemajuan merumuskan kesepakatan stimulus AS yang layak,” kata Jim Ritterbusch dari Ritterbusch and Associates.

Sementara bursa AS Wall Street bervariasi pada perdagangan Kamis (14/8/2020). S&P 500 turun 0,2 persen menjadi 3.373,43 setelah sempat melewati rekor penutupan tertinggi 3.386,15 di awal sesi. Dow Jones Industrial Average turun 80,12 poin atau 0,3 persen ke 27.896,72. Nasdaq Composite naik 0,3 persen menjadi 11.042,50.

Dolar jatuh ke level terendah dalam sepekan terhadap sekeranjang mata uang pada hari Kamis. Dolar yang lebih lemah membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang asing.

Investor masih menunggu terobosan paket stimulus AS dan mengawasi hubungan AS-Tiongkok yang terpuruk menjelang pembicaraan perdagangan pada 15 Agustus.

Menteri Energi Rusia Alexander Novak tidak mengharapkan keputusan terburu-buru mengenai pengurangan produksi ketika komite pengawas OPEC dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC +, bertemu minggu depan karena pasar minyak telah stabil.

Bulan lalu OPEC+ menurunkan pemotongan menjadi sekitar 7,7 juta barel per hari hingga Desember dari penurunan sebelumnya sebesar 9,7 juta barel per hari, yang mencerminkan peningkatan bertahap permintaan minyak global.

Harga mendapat beberapa dukungan karena persediaan minyak mentah, bensin, dan sulingan AS turun minggu lalu.