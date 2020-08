2021, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 4,5%-5 5%

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,5% hingga 5,5%. “Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama,” ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang RUU RAPBN 2021 di hadapan rapat paripurna DPR, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Untuk asumsi dasar lainnya, laju inflasi ditargetkan pada tingkat 3%. “Ini untuk mendukung daya beli masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per dolar AS. Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan sekitar 7,29%, serta asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada US$ 45 per barel.

“Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1,007 juta barel setara minyak per hari,” ungkap Presiden.

Dalam RAPBN tahun 2021, lanjut Presiden, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun.