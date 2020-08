PTPP Bidik Kontrak Baru di Tiga Negara Asia

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP, berhasil mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke luar negeri.

Keberhasilan itu, tidak hanya ditunjukkan dari jumlah proyek yang dimenangkan, namun juga berbagai penghargan internasional bergengsi yang diraih perseroan.

Berbekal pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek prestisius dan monumental di dalam negeri, PTPP menggelar ekspansi proyek konstruksi, infrastruktur, maupun EPC, hingga ke luar negeri.

Adapun ekspansi perdana yang dilakukan PTPP, berwujud dalam pengerjaan proyek luar negeri di Timor Tengah pada tahun 2010.

Saat itu, PTPP dipercaya mengerjakan proyek King Abdullah University of Science and Technology KAUST di Mekah, Saudi Arabia. Dalam proyek tersebut, perseroan mengerjakan residential buildings, civil buildings, university campus and marina. Proyek bernilai US$ 3 juta tersebut, bekerjasama dengan kontraktor lokal, yaitu Saudi Binladin Group.

Proyek selanjutnya yang dikerjakan perseroan, yaitu Amir Naif Palace Project (Crown Prince, Defense Minister) yang berlokasi di Jeddah dengan nilai proyek US$ 62 juta. PTPP juga mengerjakan pembangunan Saleh Awair Palace Project (Deputy Interior Minister) yang juga berlokasi di Jeddah dengan nilai proyek US$ 44 juta.

Selain proyek tersebut, perseroan turut melaksanakan pembangunan proyek King Saud University Endowment (KSUE) yang berlokasi di Riyadh. Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan, antara lain Convention Centre (Mall), Medical Tower, Office Tower, 5th Star Hotel, 7th Star Hotel, dan Residential Suite.

Selain mengerjakan pembangunan proyek di Timor Tengah, PTPP mendapat kerpercayaan dari negara tetangga untuk mengerjakan beberapa proyek di Timor Leste. Salah satunya, Gedung Kementerian Keuangan Timor Leste. Gedung tersebut merupakan gedung tertinggi dan bertingkat pertama di Dili, Timor Leste. Gedung perkantoran yang terdiri atas 12 lantai dan 1 basement ini, memiliki nilai kontrak US$ 28 juta.

PTPP juga juga mendapat kepercayaan dari Pemerintah Timor Leste untuk mengerjakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan Tibar- Gleno, dengan nilai kontrak US$ 29 juta.

Selain itu, perseroan juga mengerjakan rehabilitasi Jalan Liquica-Mota Ain. Proyek jalan yang berlokasi di Dili ini, memiliki nilai kontrak US$ 20 juta.

Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, mengatakan, dengan berbekal pengalaman mengerjakan proyek di luar negeri tersebut, perseroan optimistis akan kembali mengembangkan sayap ke luar negeri.

“Saat ini, perseroan tengah membidik beberapa kontrak baru di Asia Tenggara. Adapun negara-negara yang dibidik untuk pengembangan bisnis Perseroan di luar negeri, yaitu Malaysia, Brunei dan Filipina,” jelas Novel dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).

Menurut Novel, atas keberhasilan dalam pembangunan sejumlah proyek, perseroan juga menerima pengakuan dari pihak asing dengan diterimanya sejumlah penghargaan bertaraf internasional.

“Berbagai penghargaan internasional tersebut, membuktikan bahwa perseroan tidak hanya dapat diandalkan di luar negeri saja namun juga telah dipercaya oleh pihak asing,” ujar Novel.

Adapun penghargaan luar negeri yang pernah diraih oleh PTPP antara lain Best Civil Engineering Project Award for an Outstanding and Remarkable Contribution to the Advancement of Civil Engineering and Development in Asia yang diberikan oleh Lembaga Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) pada tahun 2016 di Hawaii. Penghargaan tersebut diberikan atas hasil kinerja membangun Mega Proyek Terminal Peti Kemas Kalibaru (New Priok) di yang berlokasi di Jakarta.

Perseroan juga berhasil meraih ASEAN Green Awards dalam acara gala Dinner ASEAN Engineering Awards 2016 yang diselenggarakan di Myanmar. Penghargaan tersebut diberikan dengan disematkannya Gedung Utama Kementerian PUPR sebagai gedung pertama yang bersertifikat Platinum Greenship.

Selain itu, perseroan juga telah 4 kali menerima penghargaan dalam ajang ASIAN Power Awards yang dilaksanakan di Seoul Korea pada tahun 2016, di Bangok Thailand pada tahun 2017, di Jakarta pada tahun 2018, di Kualalumpur Malaysia pada tahun 2019. Penghargaan tersebut diraih oleh perseroan berkat prestasinya dalam bidang EPC.

Perseroan juga pernah menerima sejumlah penghargaan atas kinerja keuangan, seperti Best of The Best 50th Companies dari majalah internasional Forbes.