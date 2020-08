Emas Tertekan Imbal Hasil Obligasi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berbalik melemah pada akhir perdagangan Jumat (14/8/2020) setelah menguat dua hari. Penurunan emas karena naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan tidak adanya progres rancangan undang-undang stimulus AS untuk membantu ekonomi yang dihantam virus corona sehingga mengurangi daya tarik logam mulia.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, jatuh US$ 20,6 atau 1,05 persen menjadi US$ 1.949,80 per ounce. Sehari sebelumnya, Kamis (13/8/2020), emas berjangka bertambah 21,4 atau 1,1 persen menjadi US$ 1.970,40 .

Emas berada di bawah tekanan, jatuh untuk minggu pertama sejak Juni, karena imbal hasil obligasi 10 tahun AS menyentuh level tertinggi dalam delapan minggu pada Kamis (13/8/2020) dan tetap pada level tinggi pada Jumat (14/8/2020).

"Pasar emas telah berada dalam keadaan parabolik, jadi ketika Anda memberi sedikit kenaikan imbal hasil (obligasi) bersama dengan kebuntuan pada rancangan undang-undang stimulus, itu akan melihat sedikit retracement (pembalikan harga sementara)," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Sebuah laporan menunjukkan produktivitas pekerja Amerika naik pada tingkat tahunan 7,3 persen di kuartal kedua, jauh melebihi proyeksi pasar sebesar 1,4 persen dan peningkatan terbesar sejak 2009.

Sementara itu, laporan Federal Reserve menunjukkan produksi industri di Amerika Serikat naik tiga persen pada Juli, lebih baik dari perkiraan.

Namun emas menemukan beberapa dukungan ketika laporan yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada Jumat (14/8/2020) menunjukkan penjualan ritel AS naik 1,2 persen pada Juli, lebih buruk dari yang diperkirakan para analis.

Imbal hasil obligasi AS 10-tahun yang menjadi acuan, naik di dekat level tertinggi tujuh minggu, sementara harapan putaran baru bantuan virus corona AS memudar ketika Kongres memasuki masa reses.

Imbal hasil yang lebih tinggi meningkatkan peluang hilangnya keuntungan memegang aset non-imbal hasil seperti emas, yang telah naik lebih dari 28 persen sepanjang tahun ini.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September turun US$ 1,63 atau 5,88 persen menjadi 26,089 dolar AS per ounce. Platinum pengiriman Oktober turun US$ 23,9 atau 2,43 persen menjadi 959,1 per ounce.