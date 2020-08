PTPP Bidik Tiga Negara ASEAN untuk Pengembangan Bisnis

Jakarta, Beritasatu.com - Selain menggarap proyek di dalam negeri, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP juga mengembangkan sayapnya ke wilayah Asia. Saat ini, ada tiga negara ASEAN yang dibidik PTPP untuk pengembangan bisnis, yaitu Malaysia, Brunei Darusallam, dan Filipina.

Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, mengatakan dengan berbekal pengalamannya dalam mengerjakan proyek properti di Timur Tengah pada 2010, PTPP optimistis kedepannya dapat kembali mengerjakan proyek-proyek di luar negeri.

Di Timur Tengah, PTPP mengerjakan proyek King Abdullah University of Science and Technology KAUST di Mekah, Saudi Arabia. Dalam proyek senilai US$ 3 juta tersebut, PTPP mengerjakan Residential Buildings, Civil Buildings, University Campus and Marina bersama kontraktor lokal, Saudi Binladin Group.

Proyek lainnya yaitu Amir Naif Palace Project di Jeddah senilai US$ 62 juta. Perseroan juga mengerjakan pembangunan Saleh Awair Palace Project di Jeddah senilai US$ 44 juta. Lalu, pembangunan proyek King Saud University Endowment di Riyadh.

Selain itu, PTPP juga membangun sejumlah proyek di Timor Leste, antara lain Gedung Kementerian Keuangan Timor Leste yang merupakan gedung tertinggi dan bertingkat pertama di Dili, dengan nilai kontrak US$ 28 juta. Serta, mengerjakan Jalan Tibar–Gleno senilai U$ 29 juta dan rehabilitasi Jalan Liquica-Mota Ain di Dili sebesar US$ 20 juta.

"Atas keberhasilan dalam pembangunan sejumlah proyek di luar negeri, perseroan juga menerima pengakuan dari pihak asing dengan diterimanya sejumlah penghargaan bertaraf internasional. Dengan diraihnya sejumlah penghargaan internasional tersebut, membuktikan bahwa perseroan tidak hanya dapat diandalkan di luar negeri saja namun juga telah dipercaya oleh pihak asing,” kata Novel Arsyad, dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Saat ini, perseroan yag bergerak di bisnis properti dan investasi itu, tengah membidik beberapa kontrak baru di Asia Tenggara. Adapun negara-negara yang dibidik untuk pengembangan bisnis perseroan di luar negeri, yaitu Malaysia, Brunei dan Filipina.

Meski belum merinci proyek apa yang akan dikerjakan di tiga negara tersebut, Novel Arsyad mengatakan, lingkup kerja dan pengalaman perseroan cukup memadai, antara lain membangun mall, menara rumah sakit, perkantoran, hotel bintang 5 dan 7, dan residensial.