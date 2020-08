PSBB Dilonggarkan, Permintaan BBM Naik 17%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) menyatakan mulai Juli 2020 permintaan bahan bakar minyak (BBM) rata-rata harian mulai naik 17 persen menjadi 121.980 kilo liter per hari dibandingkan selama masa Covid-19 periode Maret-Juni 2020 sekitar 104.890 KL per hari.

"Ketika mulai diberlakukan kebijakan new normal yang dimulai work from office (WFO) secara bertahap dan pelonggaran PSBB (pembatasan sosial berskala besar), demand mulai meningkat," kata Direktur Regional dan Marketing Subholding Commercial & Trading PT Pertamina, Jumali dalam virtual media briefing 'Upaya Terbaik Pertamina Melayani Bangsa di Tengah Pandemi' di Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

Jumali mengatakan kondisi pandemi Covid-19 membuat permintan BBM turun 25 persen dibandingkan kondisi normal sebesar 140.550 di akhir 2019. Hal ini disebabkan adanya kebijakan work from home dan stay at home serta kebijakan PSBB yang membatasi mobilisasi masyarakat. "Penurunan demand BBM cukup signifikan terjadi pada bulan Maret – Juni 2020 menjadi hanya 104.890 KL per hari," kata Jumali.

Dia mengungkapkan, hingga akhir tahun 2020 diproyeksi penjualan BBM dalam satu tahun mencapai 44,16 juta KL atau naik 4 persen dibandingkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) revisi SK-3 Covid-19. "Namun memang belum kembali normal seperti sebelum Covid-19, atau 14 persen di bawah realisasi 2019 sekitar 51,3 juta KL," kata dia.

Namun kata Jumali, hal berbeda terjadi pada konsumsi LPG. Kondisi pandemi Covid-19 membuat permintaan LPG naik 2 persen dibandingkan kondisi normal. Hal ini disebabkan kebijakan WFH, sehingga kegiatan masyarakat kebanyakan dilakukan dirumah.

Mengingat daya beli konsumen turun 13 persen selama masa pandemi Covid-19, diprognosakan hingga akhir tahun 2020 penjulan LPG hanya tumbuh 1,3 persen menjadi 7,84 juta matrik ton (MT) dibanding kondisi normal seperti akhir 2019 sebesar 7,75 juta MT.

Untuk menyikapi hal itu, Jumali menjelaskan Pertamina melakukan sejumlah langkah. Pertama, menjamim kesehatan petugas SPB dan petugas lapangan lainnya dengan penyediaan washtafel dan hand sanitizer, pemberian vitamin, serta pemberian alat pelindung diri (APD) sesuai skala prioritas.

Kedua, memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa lokasi layanan Pertamina steril dari virus Covid-19 dengan penyemprotan

disenfektan pada semua titik layanan. Ketiga, memperkuat platform digital melalui pengembangan Pertamina Delivery Service (PDS) 135, MyPertamina-LinkAja, pelaksanaan Pertashow, customer lifecycle management, dan telemarketing.

Keempat, memaksimalkan penjualan BBM melalui pemberian kredit penebusan kepada SPBU, program Langit Biru dan pengembangan outlet Pertamax hingga ke seluruh wilayah. Kelima, memaksimalkan penjualan LPG melalui program Trade In LPG 3 Kg ke Bright Gas, promo Diskon Isi Bright Gas, serta OVOO (One Village One Outlet) untuk pengembangan outlet LPG hingga ke pelosok desa.

Keenam, mengoptimalkan promo bagi konsumen seperti program cashback Pertamax series, cashback OJOL, cashback angkot, cashback promo kemerdekaan, dan program cashback lainnya hingga akhir tahun melalui MyPertamina-LinkAja.