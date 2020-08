Kartu Prakerja Upaya Pemerintah Tingkatkan SDM Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, pemerintah telah menggulirkan program Kartu Prakerja. Di masa pandemi Covid-19 ini, tujuan dari program Kartu Prakerja juga telah diperluas, yakni sebagai instrumen penyaluran bantuan sosial.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Bun Salahuddin menyampaikan, Kartu Prakerja merupakan salah satu strategi jangka pendek Pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Sedangkan untuk strategi jangka panjang, Pemerintah melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan harapan lulusan pendidikan di Indonesia lebih siap masuk dunia kerja.

“Kartu Prakerja ini kita desain supaya kita bisa melatih sebanyak mungkin orang untuk upskilling atau reskilling diri sendiri, supaya bisa lebih siap kerja,” kata Rudy Bun Salahudin dalam acara acara MilenialFest Conference hari ke-2 dalama sesi “Future of Learning”, Minggu (16/8/2020).

Dalam peningkatan SDM Indonesia, Rudy mengatakan saat ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Antara lain pendidikan rendah, di mana 55,88% tenaga kerja berasal dari latar belakang pendidikan rendah SMP ke bawah.

Tantangan lainnya adalah adanya mismatch 50% antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, jumlah pengangguran lulusan vokasi yang cukup tinggi (24,72%), bonus demografi yang membutuhkan percepatan peningkatan skill dan lapangan kerja, serta adanya otomasi teknologi. Berbagai tantangan inilah yang coba dijawab melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi serta program Kartu Prakerja.

Di masa pandemi Covid-19 ini, Rudy menyampaikan desain dari Kartu Prakerja telah mengalami refocusing menjadi program untuk peningkatan kompetensi, dan juga mempertahankan daya beli pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

Jumlah penerimanya juga telah diperluas dari sebelumnya 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang dengan anggaran Rp 20 triliun untuk tahun 2020.

Selain bantuan biaya pelatihan Rp 1 juta, peserta Kartu Prakerja juga mendapatkan insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan, serta insentif survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150.000 per peserta.

“Dalam program kartu Prakerja ini, Pemerintah memberikan uang untuk melakukan pelatihan. Silahkan pilih, ada 3.000 lebih pelatihan dari 165 lembaga pelatihan di delapan platform digital yang ikut di dalam program ini,” jelas Rudy.

Dukungan Berita Satu Media Holdings

Dalam kesempatan yang sama, COO Berita Satu Media Holdings, Anthony Wonsono, menyampaikan, pendidikan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri serta berorientasi pada masa depan memang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Terkait hal ini, peran media massa juga sangat besar untuk mensosialisasikan program-program Pemerintah, salah satunya program Kartu Prakerja.

“Isu pendidikan ini luar biasa pentingnya, dan kami di Berita Satu Media Holdings juga memiliki tugas khusus untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Itu juga kenapa kita sering berkolaborasi dengan Pemerintahan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perindustrian, dan juga lembaga Pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa program-program luar biasa seperti Kartu Prakerja dapat disosialisasikan dengan baik,” kata Anthony.

Untuk mendukung dunia pendidikan di Indonesia, Anthony menyampaikan Berita Satu Media Holding sejak setahun terakhir ini juga telah membuat program pelatihan jurnalis secara sistematis. Sejak 2014, Berita Satu Media Holding setiap tahunnya juga mengadakan talent search berkeliling daerah untuk merekrut talenta lulusan S1.

“Di talent search ini, mayoritas yang baru lulus S1 kita kasih kesempatan untuk diterbangkan ke Jakarta di kantor pusat Berita Satu dan menjalani training selama satu tahun. Setelah itu dikasih kesempatan untuk join Beritasatu dengan masa kerja dua sampai tiga tahun dan nanti akan dievaluasi. Mereka bisa masuk jadi produser, reporter, camera person, jadi total ada sekitar 60 karyawan kita yang menjalani program ini,” papar Anthony.

Pada 2020 ini, Berita Satu Media Holdings juga telah memulai program Beasiswa Beritasatu untuk para lulusan SMA. Bekerja sama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH), setiap tahunnya ada 30 beasiswa penuh bagi calon jurnalis untuk menempuh pendidikan selama tiga tahun, dan di tahun terakhir mendapatkan kesempatan magang di Beritasatu.

“Mulai Agustus ini, batch pertama 30 mahasiswa akan mulai. Tahun depan juga akan ada 30 mahasiswa lagi, semoga akan bertambah dan seterusnya. Dari 30 mahasiswa tersebut, sekitar 50 persen yang sudah kita komit untuk masuk ke Beritasatu. 50 persen lainnya akan kita coba tempatkan di media-media di daerah maupun beberapa perusahan group kami yang lain,” papar Anthony.

Berita Satu Media Holdings juga baru saja menjalin kerja sama baru dengan UPH dan First Media untuk memberikan beasiswa sebesar Rp 100 miliar bagi sekitar 1.000 mahasiswa. Beasiswa ini ditujukan untuk siswa SMA kelas 12 yang akan lulus dan mulai kuliah di tahun 2021. Informasi mengenai beasiswa tersebut akan disampaikan melalui website Beritasatu.com.

“Jadi ada beberapa inisiatif-inisiatif dari grup kami untuk menunjukan komitmen kami terhadap dunia pendidikan di Indonesia secara luas dan spesifik terkait pendidikan untuk dunia jurnalistik,” kata Anthony.