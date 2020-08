Bursa Eropa Ditutup Menguat di Tengah Ketegangan Geopolitik

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa mengakhiri perdagangan Senin (17/8/2020) menguat setelah di tengah ketegangan geopolitik dan kekhawatiran penyebaran virus corona (Covid-19).

Pan-European Stoxx 600 ditutup naik 0,4 persen setelah diperdagangkan di sekitar garis datar sepanjang sesi. Sektor sumber daya dasar bertambah 1,6 persen, sementara saham perjalanan dan rekreasi turun sekitar 1,5 persen.

CAC 40 Prancis berakhir naik 0,3 persen, begitu pula DAX Jerman. FTSE 100 Inggris naik 0,8 persen, sedangkan IBEX Spanyol turun 1,1 persen.

Bervariaisnya bursa Eropa awal pekan ini terjadi setelah bursa Asia juga diperdagangkan beragam karena ketegangan antara Amerika serikat (AS) dan Tiongkok terus membebani sentimen investor.

Di AS, sebagian besar indeks saham utama diperdagangkan sedikit naik, meskipun Dow Jones Industrial Average melemah sekitar 100 poin.

Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Jumat yang memaksa ByteDance Tiongkok menjual atau melepaskan bisnis TikTok di AS dalam waktu 90 hari. Dalam perintahnya, Trump menyatakan bahwa ByteDance kemungkinan mengambil tindakan yang mengancam keamanan nasional AS.

Sementara Reuters melaporkan pada akhir pekan bahwa tinjauan kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok yang awal direncanakan Sabtu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut. Sumber tersebut mengatakan bahwa penundaan itu untuk memberi waktu lebih banyak pada Tiongkok untuk membeli produk ekspor AS.

Pandemi Covid-19 terus mendominasi perhatian investor ketika kasus meningkat dan wabah muncul kembali di beberapa bagian dunia. Pada Minggu, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern telah menunda empat minggu pemilihan umum yang semula ditetapkan pada pertengahan September, karena corona di Auckland.

Perusahaan pengiriman peralatan makan Jerman HelloFresh naik 4,6 persen, sementara jaringan bioskop Cineworld turun 7,6 persen.