S&P 500 Belum Lampaui Rekor Tertinggi di Tengah Buntunya Stimulus Covid-19

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi (mixed) pada perdagagan Senin (18/8/2020) dimana S&P 500 naik tipis namun belum melampaui rekor tertinggi di tengah penurunan volume perdagangan dan kekhawatiran berkepanjangan stimulus virus corona Amerika Serikat (AS).

Indeks pasar yang lebih luas naik 0,3 persen menjadi 3.381,99. Nasdaq Composite bertambah 1 persen menjadi 11.129,73, atau level tertinggi sepanjang masa. Dow Jones Industrial Average tertinggal, jatuh 85 poin (0,3 persen), ditutup ke 27.844,91.

Saham Alphabet dan Microsoft naik 0,7 persen memimpin kenaikan Nasdaq. Amazon, naik 1,1 persen setelah raksasa e-commerce itu menginginkan saham minoritas di perusahaan cloud Rackspace Technology. Alhasil, saham Rackspace naik lebih 10 persen.

Konsumen adalah sektor dengan kinerja terbaik di S&P 500, naik 1,2 persen. Sektor material menguat 0,4 persen karena Newmont dan Freeport-McMoRan masing-masing menguat lebih 2 persen. Kenaikan itu terjadi setelah Barrick Gold melonjak 11,6 persen setelah Berkshire Hathaway mengungkapkan saham di perusahaan tersebut.

Terlepas kenaikan Senin, S&P 500 gagal ditutup di atas rekor penutupan tertinggi 19 Februari di 3.386,15. Indeks sempat diperdagangkan di atas level itu pada hari sebelumnya. “S&P 500 overbought (jenuh beli) menjadi resistensi utama," kata Kepala analisis teknikal Oppenheimer Ari Wald, dalam sebuah catatan kepada klien.

Wall Street juga bergulat dengan kekhawatiran negosiasi stimulus virus corona yang terhenti dan meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok.

Partai Demokrat dan Republik telah mengindikasikan menemui jalan buntu soal paket stimulus baru. Demokrat telah mengusulkan untuk mengirim lebih US$ 900 miliar ke negara bagian dan kota dalam satu tagihan. Tawaran balasan dari GOP tidak termasuk bantuan tambahan untuk negara bagian dan pemerintah lokal.

Ketua DPR Nancy Pelosi pada Minggu (16/8/2020) mengatakan pihaknya akan memanggil DPR kembali untuk membahas pendanaan untuk layanan pos AS. "Kurangnya paket stimulus menyebabkan beberapa kekhawatiran di pasar," kata Kepala Strategi Investasi Charles Schwab, Liz Ann Sonders.

Di sisi lain Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Jumat (14/8/2020) yang memaksa ByteDance untuk menjual bisnis TikTok AS dalam 90 hari. Trump menyatakan ByteDance bisa mengancam keamanan nasional AS.