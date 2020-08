Warren Buffett Beli Barick Gold, Harga Emas Meroket

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak lebih 2 persen pada akhir perdagangan Senin (18/8/2020) ke level tertinggi dalam hampir seminggu. Penguatan ditopang penurunan imbal hasil obligasi AS dan pelemahan dolar serta pembelian kepemilikan penambang emas oleh Berkshire Hathaway perusahaan Warren Buffett.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desembers di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, melonjak US$ 48,9 atau 2,51 persen menjadi US$ 1.998,70 per ounce.

Emas pekan lalu mencatat penurunan terbesar sejak Maret karena investor menilai kembali posisinya.

"Penurunan tajam harga emas mengungkapkan sedikit tentang luas yang mendasari selera spekulatif logam mulia," kata ahli strategi komoditas TD Securities, Daniel Ghali, menambahkan bahwa Warren Buffett membeli penambang emas sehingga membantu sentimen.

Sebuah laporan kepada regulator pada Jumat (14/8/2020) mengungkapkan investasi baru 20,9 juta saham Berkshire Hathaway milik Warren Buffett di salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia, Barrick Gold Corp.

"Menyadari bahwa ia telah membeli saham dan bukan komoditas emas sendiri, itu memberikan narasi menarik bagi mereka yang ingin membeli emas dan mungkin tetap di luar pasar," tambah Ghali.

Faktor lain adalah pelemahan dolar ke level terendah lebih dari satu minggu, dan imbal hasil obligasi AS 10 tahun menyusut setelah meningkat pada minggu lalu.

Selain itu, indeks Survei Manufaktur Empire State Fed New York turun menjadi 3,7. Sebuah laporan yang dirilis oleh Federal Reserve New York pada Senin (17/8/2020) menunjukkan indeks kondisi bisnis Empire State atau Negara Bagian New York turun 13,5 poin menjadi 3,7 poin pada Agustus, lebih buruk dari yang diharapkan.

Penurunan tersebut merupakan sinyal bagi beberapa investor bahwa optimisme yang ditunjukkan pada Juli mungkin tidak beralasan karena banyak bisnis tetap tutup atas kemauannya sendiri, bahkan ketika gubernur mencabut penguncian.

Para investor sekarang menunggu risalah dari pertemuan kebijakan terakhir Federal Reserve AS pada Rabu (19/8/2020). "Pasar memeperkirakan The Fed sangat mendukung, emas akan berada di atas US$ 2.000 per ounce jelang risalah Fed, dan US$ 2.250 pada akhir tahun," kata ahli strategi pasar senior RJO Futures, Bob Haberkorn.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September naik US$ 1,58 atau 6,05 persen menjadi US$ 27,68 per ounce. Platinum pengiriman Oktober naik US$ 8,5 atau 0,89 persen menjadi US$ 967,6 per ounce.