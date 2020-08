Harga Emas Antam Bertambah Rp 20.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (18/8/2020) mencapai Rp 1.050.000 per gram atau naik Rp 20.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 1.030.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutip Beritasatu.com, hingga pukul 09.50 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 1.030.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam, dan Menara Ravindo harga emas mencapai Rp 1.050.000 per gram.

Sementara harga emas melonjak lebih 2 persen pada akhir perdagangan Senin (18/8/2020) ke level tertinggi dalam hampir seminggu. Penguatan ditopang penurunan imbal hasil obligasi AS dan pelemahan dolar serta pembelian kepemilikan penambang emas oleh Berkshire Hathaway perusahaan Warren Buffett. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desembers di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, melonjak US$ 48,9 atau 2,51 persen menjadi US$ 1.998,70 per ounce.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 492,320 juta.

250 gram: Rp 247,765 juta.

100 gram: Rp 99,212 juta.

50 gram: Rp 49,645 juta.

25 gram:Rp 24,862 juta.

10 gram: Rp 9,995 juta.

5 gram: Rp 5,030 juta.

1 gram: Rp 1.050.000