CAD Menyusut, Neraca Pembayaran Kuartal II Surplus US$ 9,2 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II-2020 mencatat surplus cukup besar yakni US$ 9,2 miliar setelah mengalami defisit US$ 8,5 miliar pada kuartal sebelumnya. Sementara defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) tercatat US$ 2,9 miliar atau 1,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya sebesar US$ 3,7 miliar atau 1,4 persen dari PDB.

“Membaiknya kinerja NPI tersebut didukung menurunnya defisit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan finansial,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Dijelaskan, sejalan perkembangan surplus NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi US$ 131,7 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Sementara itu defisit transaksi berjalan makin menurun, ditopang oleh surplus neraca barang serta berkurangnya defisit neraca pendapatan primer. Defisit transaksi berjalan tercatat US$ 2,9 miliar atau 1,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya sebesar US$ 3,7 miliar atau 1,4 persen dari PDB.

Penurunan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan barang akibat penurunan impor karena melemahnya permintaan domestik.

Selain itu defisit neraca pendapatan mengecil karena berkurangnya pembayaran imbal hasil kepada investor asing sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal II-2020 yang tercermin pada penurunan kinerja perusahaan dan investasi.

Sementara kata Onny, defisit neraca jasa sedikit meningkat didorong oleh defisit jasa perjalanan karena kunjungan wisatawan mancanegara yang turun signifikan selama pandemi Covid-19.

Di sisi lain, remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkurang, sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia juga menahan penurunan defisit transaksi berjalan lebih lanjut.

Sedangkan transaksi modal dan finansial pada kuartal II-2020 mencatat surplus cukup signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya, sejalan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Surplus transaksi modal dan finansial tercatat US$ 10,5 miliar , terutama dari aliran masuk neto investasi portofolio dan investasi langsung, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit 3,0 miliar dolar AS.

Aliran masuk investasi portofolio meningkat dalam bentuk penerbitan global bond oleh pemerintah dan korporasi serta pembelian Surat Utang Negara (SUN). Berlanjutnya aliran masuk modal asing tersebut dipengaruhi oleh likuiditas global yang meningkat, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang tetap menarik, dan terjaganya keyakinan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Menurut dia, investasi langsung turut menyumbang surplus pada neraca transaksi modal dan finansial, meskipun relatif melambat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan kontraksi ekonomi domestik. Transaksi investasi lainnya mengalami defisit dipengaruhi oleh pola kuartalan meningkatnya pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.