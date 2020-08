Impor Turun, Neraca Perdagangan Juli Surplus US$ 3,26 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Juli 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 3,26 miliar.

Kepala BPS, Suhariyanto memaparkan, nilai ekspor Indonesia pada Juli 2020 mencapai US$ 13,73 miliar atau naik 14,33 persen dibanding ekspor Juni 2020. Sementara jika dibandingkan dengan Juli 2019 turun 9,9 persen. Untuk ekspor nonmigas mencapai US$ 13,03 miliar, naik 13,86 persen dibanding Juni 2020. Sedangkan ekspor migas mencapai US$ 0,70 miliar atau naik 23,77 persen.

Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Juli 2020 mencapai US$ 10,47 miliar atau turun 2,73 persen dibanding Juni 2020, demikian juga apabila dibandingkan Juli 2019 yang turun 32,55 persen. Untuk impor nonmigas mencapai US$ 9,51 miliar atau turun 5,70 persen dibanding Juni 2020, sedangkan impor migas mencapai US$ 0,96 miliar atau turun 41,53 persen.

Untuk impor barang konsumsi turun 21,01 persen dibandingkan Juni 2020, demikian juga dengan impor bahan baku atau penolong yang turun 2,50 persen. Sedangkan impor barang modal naik 10,82 persen.

“Neraca perdagangan kita pada Juli 2020 mengalami surplus US$ 3,26 miliar. Namun perlu diwaspadai adanya penurunan impor, terutama impor bahan baku yang akan memengaruhi industri manufaktur di dalam negeri,” kata Suhariyanto dalam live streaming Data Ekspor-Impor Juli 2020, Selasa (18/8/2020).

Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Januari – Juli 2020 juga masih surplus sebesar US$ 8,75 miliar. Neraca perdagangan Indonesia juga surplus dengan Amerika Serikat, India, dan Filipina. Sementara neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dengan Korea Selatan, Brasil, dan Tiongkok.