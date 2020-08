Proyek Baru, Cara Pengembang Bangkitkan Industri Properti

Jakarta, Beritasatu.com - Dampak pandemi virus corona (Covid-19) menciptakan krisis ekonomi global dan memberikan pengaruh terhadap industri properti di Indonesia.

Kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang ditetapkan pemerintah, membuat berbagai sektor perekonomian mulai menggeliat dan perlahan berbenah. Begitu pun dengan sektor properti nasional yang menunjukkan harapan baru.

Marketing Director Agung Podomoro Group (APG), Agung Wirajaya, mengakui, situasi saat ini sangat sulit di tengah krisis kesehatan yang menciptakan krisis ekonomi global dan memberikan pengaruh besar terhadap industri properti di Indonesia.

"Meski demikian, APG memberikan langsung booster kepada industri melalui mega proyek Kota Podomoro Tenjo di wilayah Banten, sehingga dapat menjadi motor penggerak dan katalisator untuk industri properti untuk bangkit kembali,” kata Agung Wirajaya dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Agung Wirajaya menjelaskan, APG memiliki komitmen tinggi membantu pemerintah menggerakkan perekonomian sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto (PDB).

"APG menyelaraskan dengan program pemerintah dalam mengembangkan 10 kota baru dimana salah satunya kota baru untuk Maja Tenjo. Oleh karena itu, pemerintah juga merencanakan tol Serpong Balaraja untuk menghidupkan dan mengembangkan kawasan kota baru Tenjo dan Maja,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana salah satunya akan mengembangkan wilayah Maja, Lebak, Banten, yang memiliki kedekatan dengan lokasi Kota Podomoro Tenjo.

Residential Department Head APG, Zaldy Wihardja, mengatakan, Kota Podomoro Tenjo memiliki visi dapat menjadi The Next Serpong dan menjadi kota mandiri dan satelit baru. Dilihat dari segi perekonomian, kawasan Tenjo merupakan titik pertemuan tiga kabupaten besar seperti Banten, Bogor dan Tangerang.

"Kita lihat bahwa ketiga kota ini perkembangan ekonominya ini cukup baik, bahkan di atas perekonomian nasional karena di situ pusat dari pabrik di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke needs, ada demand perumahan. Kita memfokuskan untuk mengembangkan kawasan perumahan di kawasan Tenjo,” ungkapnya.

Menurut Zaldy Kota Podomoro Tenjo dimunculkan saat kehidupan tidak mudah dan penuh tantangan. Namun demikian, APG melihat masih peluang besar. "Kita melihat angka backlog perumahan di Indonesia yang begitu besar. Oleh karena itu, kita memenuhi perumahan untuk menengah ke bawah. Masyarakat di segmen itu sedang mencari kehidupan yang lebih sehat, lebih baik, lebih harmoni," tandas Zaldy.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengatakan, langkah APG menghadirkan Kota Podomoro Tenjo dapat memberikan multiplier effect yang luas dan sangat dibutuhkan saat ini.

"Ketika kondisi tidak stabil seperti pandemi, APG ada di depan untuk memberikan ekonomi wilayah yang lebih bagus. Kalau kita lihat di tengah pandemi ini kita tidak bisa diam saja, life must go on," jelas Ali Tranghanda.

Menurut Ali, adaptasi kebiasaan baru saat ini dihadapkan pada kondisi keseimbangan baru pasar properti, yang membuat harga jual properti lebih realistis dan masuk akal. Kondisi ini dinilainya membuat pasar lebih nyaman.

"Konsumen yang tadinya tidak bisa beli, akhirnya bisa beli. Terlebih, semua segmen berpindah ke menengah bawah. Dengan demikian, masyarakat diuntungkan dan bisa lebih realistis. Artinya, pengembang dapat melihat segmen mana yang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen," tegas Ali Tranghanda.