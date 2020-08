Juli 2020, Upah Nominal Harian Buruh Tani Naik 0,20%

Jakarta, Beritasatu.com – Upah nominal harian buruh tani nasional mengalami kenaikan sebesar 0,20% menjadi Rp 55.613 per hari pada Juli 2020, dibandingkan Rp 55.503 per hari pada Juni 2020. Sementara itu, upah riil buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,32% dari Rp 52.379 per Juni 2020 menjadi Rp 52.549 per Juli 2020.

Sebagai informasi, upah nominal adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan.

“Pada Juli 2020, di pedesan terjadi deflasi sebesar 0,13%, maka upah riil buruh tani pada Juli 2020 ini naik tipis 0,32%,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Gambaran yang sama terjadi untuk upah buruh bangunan. Suhariyanto menyampaikan, upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Juli 2020 naik 0,07% menjadi Rp 89.800, dibandingkan Rp 89.737 pada Juni 2020. Sedangkan upah riil buruh bangunan mengalami kenaikan sebesar 0,17% dari Rp 85.415 per Juni 2020 menjadi Rp 85.565 per Juli 2020.

Sementara Untuk upah asisten rumah tangga (ART) per bulan pada Juli 2020 dibanding Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,01%, yaitu dari Rp 419.822 menjadi Rp 419.864. Sedangkan upah riil ART per Juli 2020 dibandingkan Juni 2020 naik sebesar 0,11%, yaitu dari Rp399.603,00 menjadi Rp 400.061.

Suhariyanto menambahkan, untuk upah buruh potong rambut wanita per kepala, rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,01%, yaitu dari Rp 28.610 pada Juni 2020 menjadi Rp 28.607 pada Juli 2020. Sedangkan upah riil buruh potong rambut wanita per kepala pada Juli 2020 dibanding Juni 2020 naik sebesar 0,09% dari Rp 27.232 menjadi Rp 27.258.