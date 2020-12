Tugu Insurance Raih 3 Penghargaan di Top 20 Financial Institution Awards 2020

Senin, 14 Desember 2020 | 11:26 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menerima tiga penghargaan sekaligus dalam ajang The Finance Top 20 Financial Institution Awards 2020.

Acara penghargaan ini digelar oleh Digital Media Infobank Group pada Kamis lalu (10/12/2020).

Dalam kesempatan ini, Tugu Insurance meraih penghargaan Juara 1 Top 20 General Insurance kategori Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp 2,5 Triliun ke Atas. Kemudian, Best of The Best Chief Financial Official (CFO) 2020 kategori General Insurance serta Best CFO 2020 kategori Best CFO Asuransi Umum untuk Muhammad Syahid selaku Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Tugu Insurance.

Adapun penghargaan ini berdasarkan hasil rating Top 20 Lembaga Keuangan 2020 yang dilakukan oleh The Finance Research.

Rating tersebut mengukur performa masing-masing lembaga keuangan dari tiga sektor industri keuangan. Dengan menggunakan laporan keuangan (audited) dalam tiga tahun atau tiga periode terakhir (2017-2019) yang selanjutya dipilih berdasarkan kategori perusahaan. Melalui penghargaan ini, The Finance mengapresiasi lembaga keuangan yang tetap bekerja keras mempertahankan kinerja baiknya meski di tengah pandemi Covid-19.

Sedangkan Muhammad Syahid mengaku dirinya tidak menyangka akan dinobatkan sebagai salah satu CFO terbaik. Ia mengatakan prestasi ini akan mendorong Tugu Insurance untuk terus memberikan kinerja yang lebih baik lagi.

“Segenap keluarga besar Tugu Insurance merasa sangat bersyukur dan bangga atas tiga apresiasi yang diberikan terhadap kinerja kami. Tentunya kami berkomitmen untuk tetap memberikan perlidungan maupun pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan mengedepankan berbagai inovasi maupun standard protokol kesehatan yang dibutuhkan dalam operasional bisnis keseharian di era new normal," kata Syahid dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Senin (14/12/2020).

Syahid menjelaskan, Tugu Insurance juga terus meningkatkan digitalisasi secara internal guna memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan saat bertransaksi.

“Sebagai contoh, proses pembelian hingga klaim asuransi kendaraan bermotor yang saat ini sudah bisa dilakukan secara seamless menggunakan aplikasi mobile," jelas Syahid.

"Tugu Insurance terus melakukan eksplorasi terhadap produk dan layanannya untuk bisa mengambil kesempatan memberikan perlindungan pada bisnis–bisnis yang baru bertumbuh baik di sektor korporasi maupun ritel seiring terjadinya pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan proses prudent underwriting yang akurat," tambahnya.

Syahid menuturkan, bersama Tugu Group maupun Pertamina Group, Tugu Insurance sebagai anak BUMN PT Pertamina (Persero) akan mengedepankan sinergi untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat. Penghargaan ini juga akan menyemangati Tugu Insurance menjelang penghujung tahun 2020 dan menyambut berbagai tantangan sekaligus peluang di tahun 2021.

Sumber:BeritaSatu.com