Lippo Group Borong 11 Penghargaan Indonesia Property Awards 2020

Senin, 14 Desember 2020 | 15:40 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Lippo Group menjadi peraih penghargaan terbanyak dalam ajang Indonesia Property Awards (IPA) 2020 yang diselenggarakan oleh PropertyGuru, dengan meraup 11 penghargaan terbaik.

Chief Executive Officer PT Lippo Cikarang Tbk dan Chief Operating Officer PT Lippo Karawaci Tbk, Rudy Halim, menerima sebelas awards untuk berbagai proyek pengembangan di bawah Lippo Homes, yang diserahkan langsung oleh perwakilan juri Indonesia Property Award 2020, Doddy Tjahjadi dan Lina Gan, dalam acara seremonial di Millenium Village, Lippo Karawaci, Tangerang, Senin (14/12/2020).

"Adapun 11 penghargaan Indonesia Property Award 2020 yang diterima Lippo Group, di luar 3 awards lainnya yang dimenangkan oleh Lippo Malls Indonesia,” kata Rudy Halim.

Rudy mengatakan, kunci kesuksesan Lippo Group dalam mengembangkan berbagai proyek skala besar, dilakukan secara terencana, terpadu, dan modern, serta terus berusaha berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PropertyGuru atas 11 penghargaan Indonesia Property Awards 2020. Kami juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh konsumen yang telah memberikan kepercayaan kepada Lippo Group,” tandas Rudy Halim.

BACA JUGA LPKR Borong Penghargaan Bergengsi di Ajang Indonesia Property Awards

Berikut, 11 kategori penghargaan yang diterima Lippo Group, yaitu Best Mixed Use Developer untuk Lippo Group, Best Affordable Condo Development (Jakarta) untuk Embarcadero by PT Lippo Lippo Karawaci Tbk.

Best Condo Development (Greater Jakarta) untuk proyek Orange County by Lippo Group, Best Soho Developement untuk Soho Flex/Space by Lippo Group.

Kemudian, Best Township Development untuk proyek Lippo Village by Lippo Karawaci Tbk, Best Condo Interior Design untuk proyek Hillcrest House/Fairview House by PT Lippo Karawaci Tbk, Best Housing Architectural Design untuk proyek Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk.

BACA JUGA Meikarta Raih 2 Penghargaan Indonesia Property Awards

Selanjutnya, Best Housing Interior Design untuk proyek Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk, Best Housing Landscape Architectural Design untuk proyek Waterfront Estates by PT Lippo Cikarang Tbk.

Penghargaan lainnya adalah Best Mixed Use Architectural Design untuk proyek Orange County by Lippo Group, dan Best Condo Development (Indonesia) untuk proyek Orange County by Lippo Group.

Sumber:BeritaSatu.com