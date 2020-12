Dow dan S&P Tertekan Sentimen Pengetatan Protokol Kesehatan

Selasa, 15 Desember 2020 | 07:13 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 ditutup melemah pada perdagangan Senin (14/12/2020) akibat kekhawatiran akan pembatasan aktivitas di tengah-tengah pandemi.

Dow Jones terkoreksi 0,6% setelah sempat menguat 200 poin ke level tertinggi. S&P 500 turun 0,4%, Nasdaq naik 0,5%.

Di tengah-tengah vaksinasi yang akan segera dimulai, Wali Kota New York Bill De Blasio memperingatkan bahwa kotanya bisa ditutup penuh demi menghentikan momentum penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Komentarnya membuat Dow dan S&P 500 tertekan.

Dalam beberapa hari ke depan, AS akan segera melakukan vaksinasi kepada warganya. Distribusi vaksin Pfizer dan BioNTech sudah dilakukan dan New York menjadi kota pertama yang melakukan vaksinasi. Kasus Covid-19 di AS sudah menembus 16 juta kasus dan menelan lebih dari 300.000 korban jiwa.

Di Inggris, menteri kesehatan mengatakan akan memberlakukan pembatasan ketat di London.

Saham-saham terkait pembukaan kembali ekonomi pun anjlok. United Airlined turun 3,4% sementara Amazon naik 1,3%.

Negosiasi stimulus Covid-19 masih berlanjut. Kongres ingin meloloskan RUU Stimulus sebelum akhir 2020 tetapi terhalang oleh perbedaan pendapat terkait stimulus untuk negara bagian dan pemerintahan lokal, bantuan untuk pengangguran dan bantuan mingguan.

Sumber:CNBC.com