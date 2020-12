Dihantui Meningkatnya Covid-19, Bursa Asia Melemah

Selasa, 15 Desember 2020 | 07:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak melemah di awal perdagangan hari ini, Selasa (15/12/2020)> Meningkatnya kekhawatiran akan kenaikan kasus Covid-19 di berbagai penjuru dunia menghantui optimisme vaksin.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,27%, ASX 200 Australia turun 0,5%, Kospi Korsel turun 0,71%.

Bank sentral Australia RBA akan mengumumkan risalah rapatnya hari ini. Tiongkok juga akan mengumumkan data produksi industri dan penjualan ritel November.

Menurut data Johns Hopkins University, kasus Covid-19 di seluruh dunia sudah mencapai 72,7 juta kasus dengan korban jiwa mencapai lebih dari 1,6 juta orang. AS masih menjadi negara dengan kasus terbanyak sebesar 16,4 juta kasus, diikuti India dengan 9,88 juta kasus, dan Brasil 6,9 juta kasus.

Harga minyak mentah dunia jenis WTI pagi ini turun tipis 0,02% ke US$ 46,98 per barel, sementara Brent naik 0,64% ke US$ 50,29 per barel.

Di tengah-tengah vaksinasi yang akan segera dimulai, Wali Kota New York Bill De Blasio memperingatkan bahwa kotanya bisa ditutup penuh demi menghentikan momentum penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Komentarnya membuat Dow dan S&P 500 tertekan.

Dow Jones terkoreksi 0,6% setelah sempat menguat 200 poin ke level tertinggi. S&P 500 turun 0,4%, Nasdaq naik 0,5%.

Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (14/12/2020). Fokus pasar masih tertuju kepada negosiasi perdagangan pasca-Brexit.

Indeks Stoxx600 naik 0,44%, DAX Jerman naik 0,83%, FTSE Inggris turun 0,23%, CAC Prancis naik 0,37%, FTSE MIB Italia naik 0,27%.

Sumber:CNBC.com