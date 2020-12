IHSG Diperkirakan Mixed, Ini Rekomendasi Valbury

Selasa, 15 Desember 2020 | 09:44 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (15/12), yang topang oleh sentimen-sentimen berikut : 1) Neraca perdagangan RI November diperkirakan surplus, 2) Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS, 3) Indeks berjangka Wall Street sementara ini dalam posisi menguat, 4) Indeks bursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif, 5) Indeks Wall Street pada perdagangan Senin, (11/12) di tutup beragam, 6) Electoral College akan secara resmi memilih presiden Joe Biden, 7) Investor mempertimbangkan prospek paket stimulus federal, 8) Adanya kekahawatiran pembatasan ekonomi terkait virus corona, dan 9) Wali Kota Kota New York Bill de Blasio memperingatkan bahwa orang-orang harus bersiap-siap untuk lockdown penuh dan mulai membuat rencana untuk bekerja dari jarak jauh.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Pemerintah akan memberikan insentif penundaan pembayaran pita cukai untuk sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih. Industri rokok putih bisa melunasi pembayaran pita cukai dalam waktu sembilan puluh hari, sebelumnya hanya enam puluh hari. Menkeu bilang insentif ini mulai berlaku per tanggal 1 Februari 2020. industri rokok putih bisa melunasi pembayaran pita cukai dalam waktu sembilan puluh hari, sebelumnya hanya enam puluh hari. Menkeu bilang insentif ini mulai berlaku per tanggal 1 Februari 2020. Tujuan insentif tersebut antara lain untuk mendorong ekspor rokok. dan diharapkan mampu memberikan dorongan bagi perusahaan rokok putih untuk mengekspor.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencanangkan target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030, sebagai tanda kebangkitan industri hulu migas Indonesia. Jika target dapat tercapai, maka akan menjadi puncak produksi baru bagi Indonesia karena produksi saat itu akan setara 3,2 juta barel per hari. Semua pihak menyadari pencapaian target tersebut dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satunya dapat menekan defisit perdagangan migas. Indonesia masih terus mengalami penurunan produksi minyak dan gas, sementara di saat yang sama, permintaan dan kebutuhan energi terus meningkat. Permintaan akan meningkat ketika ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Electoral College akan bertemu dan memilih secara resmi Joe Biden dari partai Demokrat sebagai presiden AS ke-46. Namun, petahana Donald Trump, masih mengklaim bahwa dialah yang menang dalam pilpres bulan lalu. Sementara puluhan gugatan hukum yang mengklaim bahwa Trump dicurangi, telah ditolak pengadilan. Para electoral diperkirakan akan menyertifikasi bahwa Biden memenangkan 306 suara elektoral, lebih dari batas 270 yang diperlukan untuk menang.

Rekomendasi perdagangan hari ini:

GGRM: Trading Buy

• Close 42950, TP 44300

• Boleh buy di level 42000-42950

• Resistance di 44300 & support di 42000

• Waspadai jika tembus di 42000

• Batasi risiko di 31750

SMGR: Trading Buy

• Close 12000, TP 12200

• Boleh buy di level 11500-12000

• Resistance di 12200 & support di 11500

• Waspadai jika tembus di 11500

• Batasi risiko di 11375

JSMR : Trading Buy

• Close 4560, TP 4620

• Boleh buy di level 4400-4560

• Resistance di 4620 & support di 4400

• Waspadai jika tembus di 4400

• Batasi risiko di 4340

BBRI: Trading Buy

• Close 4280, TP 4370

• Boleh buy di level 4230-4280

• Resistance di 4370 & support di 4230

• Waspadai jika tembus di 4230

• Batasi risiko di 4190

WTON: Trading Buy

• Close 388, TP 408

• Boleh buy di level 376-388

• Resistance di 408 & support di 376

• Waspadai jika tembus di 376

• Batasi risiko di 372

WIKA: Trading Buy

• Close 1820, TP 1920

• Boleh buy di level 1750-1820

• Resistance di 1920 & support di 1750

• Waspadai jika tembus di 1750

• Batasi risiko di 1710

