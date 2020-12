Sesi I, IHSG Terkoreksi 0,5%

Selasa, 15 Desember 2020 | 11:51 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,52% ke kisaran 5.981 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (15/12/2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan US$ 2,62 miliar. Nilai ekspor Indonesia November 2020 mencapai naik 9,54% ke US$ 15,28 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan nilai impor Indonesia November 2020 mencapai US$ 12,66 miliar, turun 17,46% jika dibandingkan November 2019.

Menurut data RTI, indeks bergerak di kisaran terendah 5.977,75 hingga tertinggi di 6.023,2 pada perdagangan hari ini. Sebanyak 13,66 miliar lembar saham senilai Rp 10,52 triliun ditransaksikan hari ini. Sebanyak 155 saham menguat, 297 melemah, dan 157 stagnan.

Investor asing beli saham Rp 1,9 triliun dan menjual saham Rp 1,5 triliun. Investor asing mencatat aksi beli bersih sebesar Rp 347,72 miliar di semua pasar, dengan rincian di pasar reguler beli bersih Rp 312,98 miliar dan di pasar negosiasi dan transaksi beli bersih Rp 34,74 miliar.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,24% ke kisaran 436,6, indeks LQ45 turun 0,2% ke kisaran 939,3, JII turun 0,31% ke 637.

Sektor agri turun 0,6%, tambang turun 0,73%, industri dasar turun 1,3%, aneka industri naik 2,09%, konsumsi turun 1,27%, properti turun 1,54%, infrastruktur naik 1,32%, keuangan turun 0,6%, perdagangan turun 0,56%, manufaktur turun 0,8%.

Sumber:BeritaSatu.com