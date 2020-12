CCI Dorong Transformasi Industri Tekstil Pascapandemi

Selasa, 15 Desember 2020 | 14:58 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Cotton Council International (CCI) Indonesia, menggelar seminar virtual bertema Future Fashion Trends of Textiles made of US Cotton 2020, Selasa (15/12/2020). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Cotton Council International (CCI) Indonesia, Cotton Council International (CCI) atau asosiasi perdagangan nirlaba yang mempromosikan serat kapas Amerika Serikat (AS), mendorong transformasi industri tekstil di tanah air pascapandemi Covid-19.

Perwakilan CCI di Indonesia, Dr Andy Do menjelaskan, Cotton USA berkomitmen untuk meningkatkan perhatian publik terhadap pentingnya kapas berkualitas tinggi, yang sudah digunakan sebagai material dasar pembuatan bahan dari berbagai merek fashion internasional di dunia, termasuk di Indonesia.

"Dengan adanya pandemi Covid-19, Cotton USA juga ingin turut berkontribusi dalam mendorong transformasi industri tekstil tanah air, sehingga para pelaku industri dapat beradaptasi dengan baik di era new normal,” kata Andy Do dalam seminar virtual bertema Future Fashion Trends of Textiles made of US Cotton 2020, Selasa (15/12/2020).

Seminar ini, turut dihadiri Bruce Atherley selaku Executive Director dari CCI, dan Jane Singer selaku Managing Director dari Inside Fashion, Hong Kong.

Andy Do menjelaskan, seminar ini juga bertujuan untuk membuat pelaku industri tanah air lebih mengetahui manfaat menjadi anggota Cotton USA Licensing Program dan menggunakan label Cotton USA.

“Lebih 3,8 miliar produk telah membawa nama Cotton USA sejak 1989, yang menjadi tanda kepercayaan dan kualitas bagi konsumen. Hasil penelitian mengenai hang tag menunjukkan, label Cotton USA lebih diminati daripada tag 100% katun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andy Do menambahkan, seminar ini merupakan bagian dari komitmen Cotton USA dalam memperkuat industri tekstil tanah air dan meningkatkan kesadaran para produsen akan kualitas kapas asal AS dan inisiatif-inisiatif yang dapat mendukung pertumbuhan industri.

“Pemahaman yang baik akan pentingnya penggunaan kapas yang berkualitas tentunya akan membantu pelaku industri di Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya, terutama pascapandemi Covid-19. Pelaku industri tentu harus melakukan penyesuaian pada bisnis mereka dan mengikuti perubahan tren yang ada,” tandas Andy Do.

Executive Director dari CCI, Bruce Atherley menyampaikan, pihaknya memiliki keyakinan US Cotton Trust Protocol (USCTP) dapat diberikan kepada pelaku industri adalah peningkatan ketersediaan sumber kapas dan keragaman yang belum pernah ditawarkan sebelumnya.

“Walaupun dengan adanya pandemi Covid-19, kami juga ingin memberikan sistem yang ramah pengguna dan dapat memberikan data yang diverifikasi dan berkualitas sehingga para pelaku industri dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku dan tren konsumen,” kata Bruce Atherley.

Sumber:BeritaSatu.com