Valbury Rekomendasikan Koleksi Saham Astra, Telkom, dan Mandiri

Rabu, 16 Desember 2020 | 09:31 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan berpeluang menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (16/12/2020), di tengah dominasi katalis positif bagi pasar yakni sebagai berikut: indeks Wall Street pada perdagangan Selasa, (15/12) menguat, harapan baru pada paket bantuan Covid-19 tambahan, rencana stimulus baru AS mencakup anggaran US$ 748 miliar untuk program-program populis yang didukung Demokrat dan Republikan, AS mulai memvaksinasi pada Senin, neraca perdagangan RI November surplus, indeks bursa regional Asia diperkirakan menguat, Fitch Ratings telah menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB Tiongkok, rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS, indeks berjangka Wall Street sementara ini dalam posisi koreksi dan lockdown di Eropa yang membuat ekonomi melambat.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Neraca Perdagangan Indonesia mencatatlan surplus sebesar US$ 2,62 miliar, Nilai ekspor Indonesia November 2020 mencapai US$15,28 miliar atau meningkat 6,36% dibanding ekspor Oktober 2020 atau naik dibanding November 2019 sebesar 9,54%. Nilai impor Indonesia November 2020 mencapai US$ 12,66 miliar atau naik 17,40% dibandingkan Oktober 2020. Sementara jika dibandingkan November 2019 turun 17,46%.. Hasil surplus ini ditengah terjadi kenaikan ekspor dan juga impor dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun secara tahunan impor masih mengalami penurunan. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–November 2020 mencapai US$146,78 miliar atau menurun 4,22% dibanding periode yang sama tahun 2019, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$139,49 miliar atau menurun 2,18%.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar USD413,4 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$ 202,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 210,8 miliar. pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8% (yoy), terutama dipengaruhi oleh perlambatan ULN Pemerintah. Perlambatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri Pemerintah.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Pemungutan suara Electoral College secara resmi menyatakan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat (AS) berikutnya. Dalam pidatonya, menyerukan persatuan sambil menyuarakan keyakinan bahwa lembaga demokrasi negara itu telah bekerja keras untuk demokrasi menghadapi upaya Trump untuk membalikkan hasil pemilu. Trump dan sekutunya mengajukan banyak gugatan hukum untuk menolak hasil pemilu tanpa hasil, termasuk gugatan di Texas yang meminta Mahkamah Agung AS untuk membatalkan hasil pemilu empat negara bagian.

Rekomendasi Perdagangan hari ini:

ASII: Trading Buy

• Close 5950, TP 6075

• Boleh buy di level 5750-5950

• Resistance di 6075 & support di 5750

• Waspadai jika tembus di 5750

• Batasi risiko di 5675

TLKM: Trading Buy

• Close 3450, TP 3530

• Boleh buy di level 3330-3450

• Resistance di 3530 & support di 3330

• Waspadai jika tembus di 3330

• Batasi risiko di 3290

BMRI : Trading Buy

• Close 6700, TP 6900

• Boleh buy di level 6600-6700

• Resistance di 6900 & support di 6600

• Waspadai jika tembus di 6600

• Batasi risiko di 6475

JSMR: Trading Buy

• Close 4460, TP 4620

• Boleh buy di level 4400-4460

• Resistance di 4620 & support di 4400

• Waspadai jika tembus di 4400

• Batasi risiko di 4340

ICBP: Trading Buy

• Close 9700, TP 9900

• Boleh buy di level 9600-9700

• Resistance di 9900 & support di 9600

• Waspadai jika tembus di 9600

• Batasi risiko di 9475

INTP: Trading Buy

• Close 14250, TP 14650

• Boleh buy di level 14100-14250

• Resistance di 14650 & support di 14100

• Waspadai jika tembus di 14100

• Batasi risiko di 13850

Sumber:BeritaSatu.com