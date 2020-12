Antisipasi Pandemi, Pertamina Lakukan Inovasi Digital dari Hulu ke Hilir

Rabu, 16 Desember 2020 | 14:31 WIB

Oleh : Herman / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) melakukan inovasi digital dari hulu ke hilir, khususnya dalam merespon pandemi Covid-19 yang menjadi faktor pendorong untuk new way of working.

“Adanya pandemi membuat kita mereform cara kerja, bisnis model dan juga teknologi leadership menjadi satu hal utama dan fundamental dalam melakukan transformasi di operasional sehari-hari,” kata Direktur Keuangan PT Pertamina, Emma Sri Martini, dalam diskusi “Digitalisasi BUMN” sebagai rangkaian kegiatan Indonesia Digital Conference (IDC) 2020 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual, Rabu (16/12/2020).

Menurut Emma, sejumlah inisiatif telah berjalan dan diimplementasikan oleh Pertamina dalam proses bisnis mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Di sektor pelayanan publik, dalam rangka memperkuat pemantauan penyaluran BBM, memasuki triwulan III-2020 Pertamina telah melakukan instalasi dan integrasi sistem untuk 5.518 SPBU atau 100% rampung.

Selanjutnya, Pertamina sedang memasuki tahap data entry dalam sistem dashboard SPBU yang telah mencapai 95% dan ditargetkan akan tuntas pada akhir 2020.

Di sektor pengolahan, Pertamina juga telah berhasil mengimplementasikan aplikasi digital dalam rangka mengatur penjadwalan pemeliharaan kilang yang sudah diterapkan di Kilang Balongan dan Kilang Dumai. Ke depan, Pertamina akan memperluas aplikasi ini ke kilang lainnya yaitu Kilang Cilacap, Kilang plaju dan Kilang Balikpapan.

Untuk sektor hulu yang menyumbang profit utama perusahaan, Pertamina juga telah melakukan transformasi digital dengan membangun Upstream Cloud dan Big Data Analytic, sebagai bagian dari optimasi penggunaan aplikasi Petrotechnical yang tersentralisasi dan terintegrasi.

"Pertamina juga melakukan enam program utama digitalisasi yaitu Loyalty Program, Digital Refinery, Knowledge Management, and Best Practice in Upstream, Digital Procurement, dan Digitalisasi Korporat," ujar Emma.

Emma menyampaikan, ada empat filosofi transformasi digital yang dipegang oleh Pertamina, yaitu fokus pada tema utama transformasi digital, business-led, Pertamina integrated, dilakukan secara holistik, dan fleksibilitas dalam pengembangan solusi.

“Agar dapat mencapai tujuan strategi perusahaan, transformasi digital membutuhkan perubahan secara holistik mulai dari proses, people dan teknologi, tidak sekedar memindahkan proses bisnis yang berjalan saat ini ke platform digital,” kata Emma.

Sumber:BeritaSatu.com