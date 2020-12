Jokowi Umumkan Vaksin Covid-19 Gratis, IHSG Melambung ke Level 6.100

Rabu, 16 Desember 2020 | 16:34 WIB

Oleh : Jeany Aipassa / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - Pengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai vaksin Covid-19 yang digratiskan bagi masyarakat, membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) melambung ke level 6.100, pada penutupan perdagangan Rabu (16/12/2020).

Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di zona hijau. Mulai perdagangan sesi I, IHSG langsung menguat, namun lonjakan signifikan terjadi di sesi II perdagangan dimana IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.123,953, setelah Presiden Jokowi menyatakan telah meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk mengalokasikan tambahan anggaran agar vaksin Covid-19 digratiskan bagi seluruh rakyat Indonesia.

IHSG yang dibuka di level 6.046,866 akhirnya ditutup menguat 108,274 poin atau 1,80% di level 6.118,402. Sebanyak 278 saham naik harga, 209 saham turun harga, dan 146 saham lainnya stagnan.

Volume saham yang ditransaksikan hari ini mencapai 36,686 miliar, dengan frekuensi sebanyak 1.575.110 kali. Total nilai transaksi pada perdagangan hari ini tercatat sebesar Rp 22,270 triliun.

Sentimen positif tersebut membuat investor asing agresif memburu saham-saham unggulan (blue chip) di BEI. Tercatat nilai jual bersih yang dibukukan investor asing di pasar reguler pada perdagangan hari ini mencapai Rp 822,78 miliar.

Saham-saham blue chip yang diburu investor asing diantaranya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Astra International Tbk (ASII). Nilai beli bersih investor asing untuk BBCA tercatat mencapai Rp 309,7 miliar, TLKM Rp 128 miliar, dan ASII Rp 125 miliar.

Akibat aksi beli investor asing, BBCA mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 800 atau 2,36% menjadi Rp 34.750 per saham, TLKM naik Rp160 atau 4,64% menjadi Rp 3.610 per saham, dan ASII naik Rp 175 atau 2,94% menjadi Rp 6.125 per saham.

Sementara itu, mayoritas indeks unggulan di bursa asia juga ditutup di zona hijau pada perdagangan hari ini. Indeks Nikkei 225 di Bursa Tokyo ditutup menguat 69,561 atau 0,26% ke level 26.757,400.

Sedangkan Hang Seng Index di Bursa Hong Kong ditutup menguat 253,000 poin atau 0,9% ke level 26.640,289, dan Straits Times Index di Bursa Singapura ditutup naik 16,080 poinatau 0,56% ke level 2.872,800.

Sumber:Suara Pembaruan