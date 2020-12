BI Diperkirakan Tahan Suku Bunga, Ini Rekomendasi Saham Valbury

Kamis, 17 Desember 2020 | 09:24 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (17/12/2020), di tengah beragamnya katalis bagi pasar yakni: BI diperkirakan mepertahankan suku bunganya, WTO tengah membahas usulan pencabutan semua hambatan perdagangan arena telah menganggu pengiriman bantuan pangan internasional terkait pandemi virus corona, stimulus baru senilai US$ 900 miliar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di AS dapat disahkan sebelum akhir pekan ini, indeks berjangka Wall Street sementara ini dalam posisi menguat terbatas, Wall Street pada perdagangan Rabu, (16/12/2020) bergerak variatif, rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS, beberapa negara Eropa telah memberlakukan pembatasan virus corona yang lebih ketat jelang Natal.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Pemerintah tidak akan mengenakan biaya vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia. Karean pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk menanggung semua biaya dalam program vaksinasi untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Presiden Jokowi menginstruksikan dan memerintahkan Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain dari ketersediaan vaksinasi gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat tidak mendapatkan vaksin. Pemerintah Indonesia telah mendatangkan 1.2 juta kandidat vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac, dan akan menyusul 1,8 dosis selanjutnya. 3 Juta vaksin ini rencananya akan disuntikkan ke tenaga kesehatan sebagai prioritas pertama. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sampai hari ini, kondisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan anggota G20 maupun ASEAN. Sri menjelaskan bahwa dilihat dari fiskal dan dampak Covid-19 terhadap ekonomi, nasional menunjukkan defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) lebih kecil dan kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Kondisi ini perlu dipelajari dan dipertahankan saat kondisi masih belum pasti. Namun, pemerintah tidak boleh terlena karena magnitudo defisit ini jelas butuh perhatian yang lebih tinggi bagi kita untuk menjaga kasehatan APBN tahun mendatang.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell dari Partai Republik pada Selasa (15/12) mengakui bahwa Joe Biden adalah presiden terpilih Amerika yang baru. McConnell memberi selamat kepada Biden sementara Presiden Trump meneruskan klaimnya yang tidak berdasar bahwa kecurangan pemilih telah menyebabkan dirinya menderita kekalahan. McConnell selama ini menghindari menyebut Biden sebagai pemenang, tetapi dalam pidato di Senat, dia mengatakan, kemenangan suara elektoral Biden dengan selisih 306 lawan 232, membuat kemenangan menjadi kenyataan.

Rekomendasi perdagangan saham hari ini:

ASII: Trading Buy

• Close 6125, TP 6225

• Boleh buy di level 6025-6125

• Resistance di 6225 & support di 6025

• Waspadai jika tembus di 6025

• Batasi risiko di 5950

KLBF: Trading Buy

• Close 1545, TP 1600

• Boleh buy di level 1505-1545

• Resistance di 1600 & support di 1505

• Waspadai jika tembus di 1505

• Batasi risiko di 1480

BMRI : Trading Buy

• Close 6775, TP 6900

• Boleh buy di level 6600-6775

• Resistance di 6900 & support di 6600

• Waspadai jika tembus di 6600

• Batasi risiko di 6525

BBRI: Trading Buy

• Close 4320, TP 4450

• Boleh buy di level 4250-4320

• Resistance di 4450 & support di 4250

• Waspadai jika tembus di 4250

• Batasi risiko di 4210

JSMR: Trading Buy

• Close 4490, TP 4620

• Boleh buy di level 4400-4490

• Resistance di 4620 & support di 4400

• Waspadai jika tembus di 4400

• Batasi risiko di 4340

GGRM: Trading Buy

• Close 42200, TP 43000

• Boleh buy di level 41350-42200

• Resistance di 43000 & support di 41350

• Waspadai jika tembus di 41350

• Batasi risiko di 30950

