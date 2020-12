Delapan CEO Raih Penghargaan Tokoh Finansial Indonesia 2020

Kamis, 17 Desember 2020 | 15:53 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Majalah Investor kembali menganugerahkan penghargaan Tokoh Finansial Indonesia (TFI) untuk para Chief Executive Officer (CEO) terbaik dari berbagai bidang usaha. Tahun ini, predikat sebagai Tokoh Finansial 2020 diberikan untuk delapan CEO atas prestasi yang diraih mengelola perusahaan tetap survive di tengah krisis, sekaligus tetap berkontribusi bagi kemajuan industri yang digeluti.

Delapan CEO terbaik yang meraih penghargaan adalah Andre Sukendra Atmadja, CEO PT Mayora Indah dinobatkan sebagai Top Executive Listed Company 2020, Moleonoto The, CEO PT Indo Premier Sekuritas sebagai Top Executive Securities Company 2020, Margono Tanuwijaya, CEO PT Federal International Finance yang kembali dinobatkan sebagai Top Executive of Multifinance Company 2020, mengulang prestasi tahun lalu.

Sementara itu, penghargaan untuk Top Fund Manager 2020 diraih Jemmy Paul Wawointana sebagai CEO PT Sucorinvest Asset Management, Rudy Chen, CEO PT Asuransi Astra terpilih sebagai Top Executive of Insurance Company 2020. CEO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso terpilih sebagai Top National Banker 2020 dan penghargaan untuk Top Regional Banker 2020 kembali diraih Supriyatno, CEO PT BPD Jawa Tengah. Sedangkan penghargaan sebagai Agent of Change of State Owned Enterprises 2020 diraih Honesti Basyir, CEO PT Bio Farma (Persero).

Penghargaan untuk CEO berprestasi oleh Majalah Investor tahun ini merupakan yang ke-17. Di mana, ada delapan kategori penghargaan yang diberikan, meliputi Top Executive of Listed Company, Top Executive of Securities Company, Top Executive of Insurance Company, Top Executive of Multifinance Company, Top National Banker, Top Regional Banker, Top Fund Manager dan Agent of Change of State Owned Enterprises.

Direktur Berita Satu Media Holdings (Penerbit Majalah Investor) Primus Dorimulu mengatakan, penghargaan bagi para CEO bertujuan memotivasi para pelaku industri finansial agar mampu mengelola perusahan punya daya saing dan survive melewati tantangan krisis akibat pandemi Covid-19. Untuk keluar dari tekanan krisis, seorang CEO harus punya terobosan agar bisnis perusahaan kembali melaju pasca krisis.

“Terobosan bisnis diperlukan di tengah banyaknya tantangan, baik dalam perekonomian domestik maupun global. Dalam kondisi penuh tantangan, seorang CEO juga harus cermat dengan strategi bisnis yang diusung sehingga perusahaan tetap survive,” ujar Primus dalam Investor Awards Tokoh Finansial Indonesia & BUMN Terbaik 2020 yang disiarkan secara langsung di Berita Satu News Channel, Kamis (17/12/2020).

Proses penjurian TFI berlangsung sejak awal November hingga pertengahan Desember 2020. Pada tahun ini, Dewan Juri menekankan pentingnya strategi para CEO agar perusahaan yang dipimpin punya daya tahan melewati krisis, bahkan mampu bertumbuh di tengah pandemi Covid-19. Para CEO perlu mencari langkah terobosan untuk memajukan perusahaan sekaligus memberi sumbangan bagi perkembangan industri yang digarap. Sisi good corporate governance (GCG) dan corporate social responsibility (CSR) juga mendapat perhatian.

Tim juri dipilih dari profesional yang pernah berkarier di lingkungan finansial, dan para praktisi keuangan, yakni Firmanzah (ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina), Aviliani (ekonom), Salyadi Saputra (direktur utama PT Pemeringkatan Efek Indonesia/Pefindo), Gunawan Tjokro (ketua bidang pengkajian Pasar Modal Apindo), Suheri Lubis, (ketua umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia), dan Primus Dorimulu (direktur Berita Satu Media Holdings).

Atas kesepakatan tim juri, seleksi awal ditetapkan berdasarkan atas kinerja finansial pada masing-masing sektor. Pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah improvement, dan achievement untuk adjustment penilaian, mengacu pada kinerja September 2020. Setiap sektor dinilai berdasarkan kriteria masing-masing yang paling mempengaruhi pertumbuhan perusahaan.

Sumber:BeritaSatu.com