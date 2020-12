Lewat Shopee, 50.000 Produk Lokal Terjual Setiap Hari di Luar Negeri

Kamis, 17 Desember 2020 | 18:44 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Platform e-commerce Shopee telah berhasil memfasilitasi jutaan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asal Indonesia untuk diekspor ke negara-negara tempat Shopee beroperasi melalui program "Dari Lokal untuk Global".

Direktur Shopee Indonesia, Handhika Jahja menyampaikan, lebih dari 50.000 produk lokal terjual setiap harinya melalui aplikasi Shopee Malaysia, Shopee Singapura, dan Shopee Filipina.

“Terdapat 10 juta produk dari Indonesia telah masuk ke dalam program ekspor, berkembang secara pesat dibandingkan tahun 2019 yang hanya dimulai dari 5.000 produk,” kata Handhika Jahja dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (17/12/2020).

Handhika menyampaikan, beberapa kategori produk UMKM Indonesia yang menjadi favorit dalam program ekspor Shopee antara lain pakaian muslim dan pakaian wanita. Selain itu, pasar ekspor dalam program Shopee ini juga akan diperluas hingga ke Thailand dan Vietnam di tahun 2021 mendatang.

Dikatakan Handhika, mendorong UMKM untuk go online dan go global memang menjadi fokus Shopee melalui program binaan UMKM. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain rutin mengadakan kegiatan edukasi yang kini dilaksanakan secara online lewat kanal Kampus Shopee untuk membawa UMKM go online, serta bersinergi dengan 19 kementerian dan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pelatihan dan pendampingan online baik untuk program ekspor maupun penerapan literasi digital.

"Di dalam transformasi digital UMKM, Shopee memiliki peran untuk membantu pelaku UMKM binaan untuk bertransformasi dengan mengimplementasikan program-program inovatif, memperkuat end-to-end proses yang membantu transformasi digital UMKM binaan, dan membantu UMKM melalui proses listing, logistic dan pembayaran,” papar Handhika.

Ditambahkan Head of Public Policy and Government Relations Shopee, Radityo Triatmojo, sebagai perusahaan e-commerce, Shopee akan terus mendukung keberlangsungan UMKM, sekaligus menjadi wadah untuk memperluas akses penjualan dan pemasaran secara digital.

“Gerakan Shopee Bersama UMKM yang telah kami hadirkan di sepanjang tahun 2020 dan program ekspor Dari Lokal untuk Global yang kami giatkan merupakan awal dari inovasi lainnya yang akan dihadirkan Shopee untuk para UMKM binaan kami,” kata Radityo.

