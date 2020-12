SNNU Akan Beri Jaminan Sosial dan Perkuat Ekonomi Nelayan

Jumat, 18 Desember 2020 | 06:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Lombok Tengah, Beritasatu.com - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) akan memperkuat sektor perekonomian dan jaminan sosial guna menyejahterakan para nelayan. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) SNNU Witjaksono, yang terpilih secara aklamasi, dalam Kongres I SNNU secara virtual yang dipusatkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Qomaruh Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

Witjaksono mengatakan SNNU telah menyusun kerja sama dengan investor asing untuk mengelola potensi laut agar masyarakat sekitar pesisir ikut dalam pembesaran benur. “Kita akan datangkan investor, agar potensi sektor kelautan dan perikanan bisa dikembangkan di dalam negeri, sehingga mempunyai nilai tambah, dan semua nelayan bisa dilibatkan untuk bisa membudidaya dan mengembangkan lobster.” ujar dia dalam keterangan yang diterima Jumat (18/12/2020).

Sementara untuk jaminan sosial, dia mengatakan SNNU akan menyiapkan asuransi jiwa kepada nelayan Indonesia. "SNNU tidak ingin kekayaan laut kita hanya dinikmati segelintir orang, kami akan terus memberikan kesempatan agar nelayan mendapatkan hak-haknya sehingga kesejahteraan terwujud," ungkap pria yang akrab disapa Mas Witjak ini.

Upaya ini dilakukan mengingat tren jumlah nelayan di Indonesia menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa profesi nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional dianggap belum memberikan jaminan kesejahteraan dibanding profesi lainnya. “SNNU hadir sebagai bentuk kepedulian Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan taraf hidup masyarakat nelayan pesisir dan pelaku usaha perikanan sebagai hak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” kata dia.

Apalagi sebagai negara maritim, kata dia, Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dari sektor kelautan dan perikanan jika dikelola dengan baik dan benar. Untuk itu, perlu adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya perairan yang matang. "Bicara sektor kelautan dan perikanan sudah menjadi tanggung jawab setiap stakeholder, tanpa terkecuali SNNU," tambahnya.

Harapannya, dengan hadirnya SNNU semua nelayan dan pelaku usaha perikanan yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan terutama para nelayan dan pembudidaya kecil bisa lebih berkembang dan sejahtera. “Adanya Kongres ini salah satu bentuknya nyata kami menjembatani pelaku (nelayan) dan pemerintah langsung agar ditemukan formula tepat demi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang lebih baik," ujarnya.

Kongres pertama SNNU ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Hadir juga Menko Perkonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Faudziyah.

Saat membuka kongres, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan NU mendukung segala aktivitas SNNU, agar semua potensi laut dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan nelayan. Said Aqil berpesan, bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan seutuhnya. Hal ini harus disyukuri, serta senantiasa menjaga keutuhan dan kelestarian alam. "Kita bisa menggali potensinya, tapi jangan sampai merusak. NU mendukung penuh program kemaritiman di Indonesia," pesan Said.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program SNNU dapat mendorong kemajuan serta kesejahteraan nelayan sehingga menjadi penyumbang angka ketenagakerjaan signifikan di Indonesia. “Saya melihat dengan terbentuknya SNNU ini menjadi sebuah langkah nyata dan juga tentu sebagai angin segar untuk nelayan yang dapat menikmati program yang akan dijalankan ke depannya.” ujar Ida

Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, bahwa para nelayan menyumbang cukup besar dalam kegiatan perekonomian di wilayah pesisir.

Sumber:BeritaSatu.com