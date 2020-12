Mentan: Pandemi Mempercepat Revitalisasi dan Digitalisasi Pertanian

Jumat, 18 Desember 2020 | 17:14 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah menggerus segala aspek kehidupan. Pandemi ini telah memberi tekanan yang cukup dahsyat tidak hanya bagi kesehatan namun juga bagi perekonomian negara.

Di tengah berbagai disrupsi akibat pandemi Covid-19, pertanian justru mampu menjadi sektor yang tetap tumbuh dan bertahan dari tekanan tersebut. Pada triwulan II 2020, pertanian memberikan kontribusi sebesar 16,46 persen terhadap total PDB nasional. Angka tersebut meningkat dibanding triwulan pertama 2020 yang hanya sebesar 12,84 persen.

Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, pada triwulan II tahun ini, pertanian meraih pertumbuhan positif sebesar 2,19 persen (YoY) dan tetap tumbuh positif pada triwulan III 2,15 persen (YoY). Di sisi lain, pertanian diharapkan bisa adaptif dengan perkembangan teknologi 4.0 supaya bisa berperan lebih optimal lagi bagi pertumbuhan ekonomi.

"Covid-19 membuka kesempatan bagi kita untuk mempertegas perannya dalam merevitalisasi sektor pertanian jika dikaitkan dengan era 4.0 dan generasi muda yang adaptif dan implementatif terhadap teknologi diharapkan bisa mempercepat adopsi teknologi pertanian dan dapat mengaitkan ekosistem bisnis pertanian menjadi lebih luas,” ucap Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dalam webinar dengan tema Post-Survival Agenda: Marketing Strategy for Business Resilience and Competitiveness in The Coming Years, Jumat (18/12/2020).

Syahrul menambahkan, dunia berubah dan bergerak sangat cepat dan dinamis. Sehingga, ke depan Indonesia tidak bisa melewati tantangan-tantangan dengan cara-cara lama. "Kita dituntut untuk mampu melihat peluang yang ada. Keterbatasan mobilisasi akibat pandemi Covid-19 menuntut dan membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk lebih kreatif, lebih berkolaborasi, dan menggunakan mekanisasi dan teknologi pada semua aspek kehidupan yang ada, termasuk penggunaan digital dan online system,” ujar dia.

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasikan bahwa pertanian adalah zona ekonomi yang paling tangguh terhadap berbagai interruptions yang diciptakan pandemi Covid-19. Di saat sektor lain lesu, kinerja kerja tersebut justru mempertegas kalau pertanian berpeluang menjadi sektor penyangga (buffer stock) di masa krisis dan masa-masa yang aman lainnya.

"Ini tak terbatas bagi pemenuhan stok pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia, peluang yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke juga punya peluang untuk ekspor,” tambahnya.

Modernisasi pertanian, sambung Syahrul sudah mulai diterapkan Kementerian Pertanian melalui kerangka Revolusi Industri 4.0 atau dikenal juga sebagai Pertanian 4.0. Pertanian 4.0 adalah pertanian presisi yang dikombinasikan dengan teknologi informasi digital, yaitu big data, internet seluler, dan cloud computing. Implementasi Pertanian 4.0 didefinisikan sebagai smart agriculture, smart farming, precision agriculture, dan precision farming. Pendekatan dan penerapan ini diyakininya dapat mendukung agroindustri yang berkelanjutan‎.

Sumber:BeritaSatu.com