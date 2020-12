St Moritz Gelar Serah Terima Sertifikat Unit The New Royal Suite Tower

Jumat, 18 Desember 2020 | 18:54 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai wujud komitmen pengembang kepada konsumen, kawasan terpadu St Moritz yang berlokasi di Puri Kembangan, Jakarta Barat, memulai proses serah terima sertifikat unit secara bertahap.

Serah terima untuk bangunan hunian apartemen tersebut, ditandai dengan penandatanganan dan serah terima simbolis sertifikat unit The New Royal Suites Tower oleh notaris kepada 6 perwakilan pemilik unit, di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Associate Director PT Mandiri Cipta Gemilang selaku pengembang dari The New Royal Suite Tower, Darwin A Roni, mengatakan, proses serah terima ini dimulai dari The New Royal Suite Tower sebanyak 204 sertifikat dan menyusul 5 tower lainnya yaitu The New Presidential Suite Tower, The Presidential Suite Tower, The New Ambassador Suite Tower, The Ambassador Suite Tower, dan The Royal Suite Tower dengan total 1.060 unit.

"Menyelesaikan AJB dan menyerahkan sertifikat merupakan tanggung jawab dan komitmen kami sebagai pengembang kawasan. Namun demikian, kami tetap berkomitmen kepada pemilik unit untuk menyelesaikan keseluruhan sertifikat dengan cara bertahap," kata Darwin A Roni.

Menurut Darwin, dengan pertimbangan pandemi Covid-19 saat ini, maka penyerahan sertifikat dilakukan dengan cara sederhana, hanya mengundang beberapa perwakilan pemilik The New Royal Suite Tower dan juga perwakilan dari 5 tower lainnya yang berada di kawasan St Moritz.

"Tentunya, acara serah terima ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah," jelas Darwin.

Salah satu pemilik apartemen di The New Royal Suite Tower, Efemia Surjawati Salim, memberikan apresiasi terhadap upaya pengembang untuk tetap memberikan hak kepada pemilik unit.

"Hal ini merupakan sesuatu yang selama ini kita nanti nantikan. Tentunya di tengah pandemi, hal ini sangat menggembirakan kami selaku pemilik," kata Efemia.

Sumber:BeritaSatu.com