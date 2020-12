Pegadaian Raih Predikat Perusahaan Sangat Terpercaya

Jumat, 18 Desember 2020 | 19:57 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pegadaian (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan yang sangat terpercaya atau The Most Trusted Company berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada ajang Indonesia The Most Trusted Companies 2020 yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute For Corporate Governance (IIGC) bersama majalah SWA, Kamis (17/12/2020).

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian Pegadaian mendapatkan penilaian sebagai perusahaan yang 'Sangat Terpercaya' bersama Bank Mandiri, BNI, Pupuk Kaltim dan beberapa perusahaan besar lainnya.

Pegadaian dinilai berhasil dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi bukti, Pegadaian telah berhasil mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang telah dijalankan dengan baik, dan saya merasa sangat bersyukur atas apa yang berhasil kita capai,” kata Kuswiyoto dalam keterangan persnya, Jumat (18/12/2020).

Menurut Kuswiyoto, sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, Pegadaian terus melakukan inovasi melalui pengembangan bisnis dan perbaikan pelayanan untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Ini akan menjadi motivasi untuk mendorong dan memacu Pegadaian, agar dapat terus menerapkan GCG yang baik di seluruh aspek bisnis perusahaan,” tambah Kuswiyoto.

