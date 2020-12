Kadin Jatim Sebut Kelangkaan Kontainer Hambat Laju Ekspor

Sabtu, 19 Desember 2020 | 10:38 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FMB

Surabaya, Beritasatu.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai kelangkaan kontainer belakangan telah menghambat kegiatan ekspor di Jatim. Padahal, perluasan pasar ekspor saat ini sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi nasional, termasuk ekonomi Jatim.

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto saat acara Outlook Ekonomi Jatim 2021 di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Jumat (18/12/2021), mengatakan perluasan pasar merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mendongkrak laju kinerja ekonomi setelah terimbas virus Covid-19 yang mengakibatkan penjualan turun karena permintaan juga turun, banyak pabrik dan UMKM mengurangi kapasitas produksinya. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Oleh karena itu, selama peluang untuk memperluas pasar termasuk pasar ekspor terbuka lebar semestinya para pelaku bisnis di Jatim segera melakukannya secara masif.

“Saat ini, banyak negara produsen masih tiarap karena pandemi Covid-19 dan tidak berproduksi. Ini jadi peluang bagi Indonesia, utamanya Jatim untuk meningkatkan ekspor ke sejumlah negara," kata Adik.

BACA JUGA Mendag: Surplus Neraca Berkat Pemulihan Ekonomi Global

Dengan upaya perluasan pasar di samping peningkatan SDM, Adik optimistis target pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5% hingga 6% di tahun 2021 bisa terwujud.

Hanya saja, saat ini ada satu kendala yang dihadapi pengusaha dalam memperluas pasar ekspor, yaitu kelangkaan kontainer.

“Kelangkaan kontainer ini terjadi karena volume impor Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar akibat pandemi sementara laju ekspor masih tetap besar. Sehingga terjadi reposition kontainer yang mengakibatkan biaya distribusi meningkat berkali lipat."

"Ekspor ke Eropa misalnya, biasanya biayanya hanya sekitar US$ 700 dolar per kontainer, sekarang menjadi US$ 2.570. Nah yang diminta Kadin kepada pemerintah, tolonglah ini disubsidi. Kalau pemerintah memberikan subsidi, volume ekspor ini pasti akan banter. Karena saat ini semua negara pada tidur, belum berproduksi," papar Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Luar Negeri Kadin Jatim, Tommy Kaihatu.

Adik menambahkan, sebenarnya Indonesia, khususnya Jatim memiliki potensi untuk bisa bangkit lebih cepat dari krisis akibat pandemi Covid-19. Selain ekspor Indonesia masih tangguh dan hanya mengalami penurunan dalam beberapa bulan saja, investasi yang masuk juga masih cukup bagus.

"Kita memiliki modal yang cukup besar untuk bisa bangkit lebih cepat. Untuk itu, stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah harus terus dikawal agar bisa terserap secara maksimal, mengingat stimulus dampak Covid-19 yang diberikan di tahun ini tidak semuanya bisa terserap sesuai yang diharapkan," ujarnya. Bahkan menurutnya, ada dua pos pembiayaan stimulus yang penyerapannya di bawah 50%. Pertama, insentif usaha hanya terserap Rp 46,4 triliun atau sekitar 38,5% dari pagu anggaran sebesar Rp 120,6 triliun. Kedua pembiayaan korporasi hanya terserap Rp 2 triliun atau 3,3% dari pagu anggaran Rp 61,2 triliun.

Di sisi lain, ia juga berharap masyarakat yang menerima dana stimulus Covid-19 hendaknya membelanjakannya dengan Arif dan bijaksana. Dana yang didapat harusnya dibelanjakan untuk produk dalam negeri sehingga tujuan pemerintah untuk mengerek kinerja industri dalam negeri dengan peningkatan daya beli masyarakat bisa tercapai.

"Tetapi kenyataannya, banyak masyarakat yang justru membeli produk luar negeri melalui platform online. Ini yang harus diwaspadai karena volume impor akan naik drastis. Apalagi transaksi dalam platform online itu sifatnya B to C atau Business to Consumer," kata Adik.

Sumber:BeritaSatu.com