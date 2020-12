Platform Entrepreneurs.id Bantu UMKM Go Digital

Sabtu, 19 Desember 2020 | 20:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Minat pelaku usaha untuk berjualan di platform online semakin meningkat. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini terjadi pergeseran perilaku belanja masyarakat, yang lebih memilih belanja online.

Co-founder Entrepreneurs.id, Muhammad Randy Nugraha mengatakan, platform Entrepreneurs.id sebagai media edukasi bisnis dan pembelajaran yang disediakan untuk mencetak generasi entrepreneurs baru, pihaknya berkomitmen membantu masyarat yang terdampak pandemi dan ingin memulai bisnis.

"Selain itu, platform ini juga bertujuan membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan business owner yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan memaksimalkan penggunaan teknologi khususnya di masa pandemi Covid-19 ini," kata Randy di acara seminar Entrepreneurs.id, di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Melalui seminar bertajuk 3 Strategi Sukses Membangun Bisnis dengan 400 Cabang dalam Waktu 1 Tahun, Entrepreneurs.id menghadirkan Deo Cardy, CEO Inhands Agency sekaligus VP Manager Nikmat Group, yang berhasil membuka usaha di masa pandemi sekaligus membuka banyak cabang di seluruh Indonesia, melalui beberapa brand seperti Kopi Lain Hati, Gildak dan Street Boba.

Randy menambahkan, peserta seminar berkesempatan mendapatkan ilmu langsung dari pebisnis sukses mengenai pengembangan usaha, memiliki omzet ratusan juta, bahkan bisa membuka usaha baru di masa pandemi.

"Untuk memberikan value yang lebih kepada peserta, Entrepreneurs.id berkolaborasi dengan Jurnal by Mekari dan Bank DBS Indonesia, mengedukasi para business owner, pelaku UMKM dan masyarakat yang ingin memulai bisnis atau shifting business dari offline ke go digital," tambahnya.

Menurut Randy, melalui kolaborasi dengan Jurnal by Mekari dan Bank DBS Indonesia, peserta juga mendapatkan strategi mengatur financial management dan cash flow management yang dapat membatu sustainability bisnis di masa pandemi ini.

"Entrepreneurs.id akan terus memberikan program menarik untuk membantu upgrade skill di bidang entrepreneurship dan digital marketing, melalui coaching, seminar, webinar, corporate training, dan program lainnya, sehingga para business owner, pelaku UMKM dan masyarakat, dapat membangun dan mengembangkan usahanya," pungkasnya.

