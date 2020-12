Bandara Soetta Siapkan 6 Lokasi Tes Covid-19, Cek Lokasinya

Minggu, 20 Desember 2020 | 19:50 WIB

Oleh : Chairul Fikri / WBP

Tangerang, Beritasatu.com - PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang yang ingin melaksanakan pemeriksaan Covid-19 sebagai syarat perjalanan menggunakan transportasi udara. Salah satunya menyediakan enam titik pemeriksaan Covid-19. Enam lokasi itu yakni di Airport Health Center Terminal 2 di Shelter Skytrain, Airport Health Center Terminal 3 di SMMILE Center, Airport Health Center Terminal 3 di area lounge umroh, Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 3 Domestik, Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 1B dan Drive Thru Test Lapangan Parkir Terminal 2D.

"Enam lokasi ini disediakan untuk memecah kerumunan para penumpang yang ingin melakukan rapid test atau swab test sebagai syarat perjalanan dimasa Pandemi Covid-19," ungkap President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin dalam keterangan persnya, Minggu (20/12/2020).

Ditambahkannya, calon penumpang juga bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu (pre-order service) untuk memilih jadwal tes di Airport Health Center Terminal 2 (shelter skytrain) atau Terminal 3 (area lounge umroh). Pre-order ini dilakukan melalui aplikasi Travelation milik PT Angkasa Pura II.

"Beberapa lokasi ini akan mulai kita aktifkan pada 18 Desember 2020 hingga masa liburan Nataru berakhir. Ini juga dapat menjaga penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta untuk tetap bebas repot (hassle free), bebas stres (stress free), dan bebas kebingungan (confusing free)," tandasnya.

PT Angkasa Pura II juga memastikan tarif pemeriksaan Covid-19 melalui fasilitas Airport Health Center ini lebih murah dari pemeriksaan Covid-19 di fasilatas kesehatan luar bandara.

Angkasa Pura II juga memperkirakan penerbangan di masa libur Natal dan Tahun Baru 2021 akan lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan data, untuk periode monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru 2021 yakni 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, jumlah permohonan penerbangan tambahan (extra flight) yang diajukan maskapai sudah mencapai 1.066 extra flight dengan penambahan kursi penerbangan 133.000 kursi. Angkasa Pura II sendiri memprediksi akan ada peningkatan 2,1 juta penumpang di masa libur akhir tahun ini.

Sumber:BeritaSatu.com