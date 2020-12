Wall Street Sambut Positif Kesepakatan Stimulus US$ 900 M

Senin, 21 Desember 2020 | 06:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Bursa berjangka AS menguat setelah Kongres mengesahkan proposal stimulus fiskal senilai US$ 900 miliar dan anggaran pemerintah AS untuk setahun ke depan pada hari Minggu (20/12/2020).

Dow Jones futures naik 0,21%, S&P futures naik 0,01%, dan Nasdaq futures naik 0,29%.

Setelah berbulan-bulan, Kongres akhirnya mencapai kesepakatan atas paket stimulus fiskal untuk meringankan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, Minggu (20/12/2020).

RUU Stimulus Covid-19 mencakup bantuan tunai kepada US$ 600 yang diberikan sekali untuk warga AS yang sudah dewasa. Beberapa keluarga juga mendapatkan tambahan US$ 600 per anak. Selain itu, stimulus juga diberikan kepada sektor usaha kecil, pengangguran, sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Kongres akan melakukan pemungutan suara stimulus ini pada hari Senin.

Kesepakatan ini menjadi kabar gembira pelaku pasar Wall Street, setelah sebelumnya dibuai sentimen positif disetujuinya vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna yang menjadi penggerak pasar.

Dalam dua minggu perdagangan 2020 akan ditutup, indeks sudah kembali positif. S&P 500 naik 14,8 persen year to date, Dow Jones naik 5,8%, dan Nasdaq melesat 42,2%.

Di tengah-tengah sentimen positif, kabar buruk datang dari Inggris. Ditemukannya varian baru Covid-19 yang lebih ganas memaksa sejumlah negara di Eropa melarang masuk pendatang dari Inggris.

Belanda dan Belgia telah menghentikan semua penerbangan dari Inggris, dan Italia akan mengambil tindakan serupa. Belgia juga melarang masuk kereta api dari Inggris.

Varian baru ini belum terbukti lebih mematikan atau tahan vaksin, tetapi sudah terbukti 70% lebih cepat menular dibandingkan virus corona yang sebelumnya.

Sumber:CNBC.com