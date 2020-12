Bursa Asia Melemah Jelang Pengumuman Suku Bunga Tiongkok

Senin, 21 Desember 2020 | 09:17 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Senin (21/12/2020). Pelaku pasar menantikan data suku bunga Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,85%, indeks komposit Shanghai turun 0,13%, Hang Seng Hong Kong turun 0,7%, ASX 200 Australia turun 0,46%, Kospi Korsel turun 0,76%.

Tiongkok akan mengumumkan suku bunga acuan hair ini. Survei Reuters memperkirakan suku bunga bakal tetap.

Perkembangan kasus baru Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Korsel mencatat rekor kasus baru Covid pada hari Minggu lalu, sementara kasus di Jepang menembus 10.000 kasus pada hari Minggu.

Bursa berjangka AS menguat setelah Kongres mengesahkan proposal stimulus fiskal senilai US$ 900 miliar dan anggaran pemerintah AS untuk setahun ke depan pada hari Minggu (20/12/2020).

Dow Jones futures naik 0,21%, S&P futures naik 0,01%, dan Nasdaq futures naik 0,29%.

Setelah berbulan-bulan, Kongres akhirnya mencapai kesepakatan atas paket stimulus fiskal untuk meringankan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, Minggu (20/12/2020).

RUU Stimulus Covid-19 mencakup bantuan tunai kepada US$ 600 yang diberikan sekali untuk warga AS yang sudah dewasa. Beberapa keluarga juga mendapatkan tambahan US$ 600 per anak. Selain itu, stimulus juga diberikan kepada sektor usaha kecil, pengangguran, sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Kesepakatan ini menjadi kabar gembira pelaku pasar Wall Street, setelah sebelumnya dibuai sentimen positif disetujuinya vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna yang menjadi penggerak pasar.

