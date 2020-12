Valbury Rekomendasikan Saham Astra, BRI, dan Telkom

Senin, 21 Desember 2020 | 09:39 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas, IHSG diperkirakan melemah pada perdagangan hari ini, Senin (21/12/2020), di tengah dominasi katalis negatif bagi pasar sebagai berikut: indeks Wall Street pada perdagangan Jumat, (18/12/2020) ditutup melemah, rupiah diperkirakan depresiasi terhadap dolar AS, meningkatnya kasus wabah covid-19 di dalam negeri, indeks bursa regional Asia diperkirakan koreksi, meningkatnya wabah Covid-19 di seluruh negeri AS, memaksa lebih banyak yurisdiksi untuk memberlakukan pembatasan yang lebih ketat, Pemerintah Tiongkok menuding AS sedang melakukan penindasan menyusul pengumuman kebijakan kontrol ekspor terhadap puluhan perusahaannya yang diduga memiliki hubungan dengan militer Tiongkok, vaksin Covid-19 buatan Moderna Inc telah didistribusikan ke seluruh AS pada Sabtu (19/12/2020) waktu setempat, dan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mencapai kesepakatan stimulus US$ 900 miliar untuk menambah kekuatan The Fed dalam menangani pandemi virus corona Covid-19.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pada pekan ketiga Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,36%. Inflasi disumbang oleh sejumlah bahan pangan. penyumbang utama inflasi yaitu cabai merah sebesar 0,08% (mtm), telur ayam ras sebesar 0,06% (mtm), cabai rawit sebesar 0,04% (mtm), tomat sebesar 0,03% (mtm), dan daging ayam ras sebesar 0,02% (mtm). Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi pada periode yang sama berasal dari komoditas emas perhiasan sebesar minus 0,05% (mtm) dan bawang merah sebesar minus 0,01% (mtm). BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dinamika penyebaran Covid-19. Selain itu, akan melihat dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

Di pihak lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan inflasi pada akhir 2020 akan mencapai level 1,5%, atau terendah selama enam tahun terakhir. Rendahnya tingkat inflasi pada tahun, dapat memberikan efek beban dana (cost of fund) yang lebih rendah. Namun perlu diwaspadai dari sisi demand (permintaan) yang harus perlu diperkuat harus terus diperkuat ke depannya. Kuartal III ini terjadi titik balik agregat demand, terjadi pembalikan kecuali impor yang masih kontraksi dalam. Ekonomi sudah melewati titik terburuk pada kuartal II, namun tetap harus dijaga.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Jika Joe Biden benar-benar menjadi presiden, Trump telah memberi isyarat bahwa akan mundur dari pembalasan Donald Trump terhadap perang dagang dengan Tiongkok dan mungkin mundur menjunjung tinggi kebebasan laut di Laut Cina Selatan. Iran telah dijanjikan akan menerima hadiah kemenangan berupa sanksi-sanksi yang dicabut dan dimulainya kembali perdagangan dengan memulihkan tanpa prasyarat kesepakatan Iran yang mengamankan kemampuannya untuk membangun senjata atom dan rudal balistik antar-benua.

Rekomendasi perdagangan saham hari ini:

TLKM: Trading Buy

• Close 3510, TP 3650

• Boleh buy di level 3500-3510

• Resistance di 3650 & support di 3500

• Waspadai jika tembus di 3500

• Batasi risiko di 3440

ASII: Trading Buy

• Close 6200, TP 6300

• Boleh buy di level 6050-6200

• Resistance di 6300 & support di 6050

• Waspadai jika tembus di 6050

• Batasi risiko di 5975

UNVR : Trading Buy

• Close 7600, TP 7700

• Boleh buy di level 7550-7600

• Resistance di 7700 & support di 7550

• Waspadai jika tembus di 7550

• Batasi risiko di 7475

ICBP: Trading Buy

• Close 9700, TP 9875

• Boleh buy di level 9600-9700

• Resistance di 9875 & support di 9600

• Waspadai jika tembus di 9600

• Batasi risiko di 9525

BBRI: Trading Buy

• Close 4280, TP 4450

• Boleh buy di level 4250-4280

• Resistance di 4450 & support di 4250

• Waspadai jika tembus di 4250

• Batasi risiko di 4190

WIKA: Trading Buy

• Close 1980, TP 2040

• Boleh buy di level 1935-1980

• Resistance di 2040 & support di 1935

• Waspadai jika tembus di 1935

• Batasi risiko di 1910

