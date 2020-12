LPK Presiden Tingkatkan Kompetensi K3 di Kawasan Industri

Selasa, 22 Desember 2020 | 06:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Bekasi, Beritasatu.com – Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Presiden yang merupakan bagian Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Jakarta melakukan penandatangan kerja sama dengan perusahaan jasa bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Senin (21/12/2020). Mereka adalah Yayasan Purna Bakti Naker (YPBN), PT Delta Indonesia, PT Mega Persada Utama dan PT Biro Sertifikasi Indonesia selaku perusahaan jasa K3, serta LSP OSHE Nusantara selaku Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang K3 yang sudah teregistrasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Salah satu tujuan kerja sama ini adalah agar LPK Presiden bisa menjadi center of competence bidang K3 di kawasan industri khususnya Bekasi dan sekitarnya," kata Direktur LPK Presiden Erman Suparno dalam keterangan yang diterima Selasa (22/12/2020).

Erman mengatakan keberadaan safety man atau ahli K3 di perusahaan sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki standar dalam keselamatan dan kesehatan kerja. “Setiap perusahaan wajib menjalankan program K3 dalam menjalankan usahanya," ujar Menteri Ketenagakerjaan & Transmigrasi periode 2005-2009 ini.

BACA JUGA Perlunya Penanganan Covid-19 Secara Spesifik di Lingkungan Kerja

Erman menerangkan bahwa program ini sebagai bentuk kontribusi LPK Presiden dalam membantu pemerintah mengurangi pengangguran yang semakin meningkat akibat pandemi Covid 19. Hadirnya safety man atau ahli K3 yang kompeten dan tersertifikasi memperbesar peluang lulusan LPK Presiden untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan tujuan LPK Presiden yakni menjadi lembaga yang link & match dengan kebutuhan Industri.

Di tempat yang sama, Ketua LSP OSHE Nusantara yang juga merupakan Direktur Pengawasan K3 periode 2012-2018, Amri menambahkan pentingnya keberadaan ahli K3 di setiap perusahaan, terutama di kawasan industri yang memiliki ribuan karyawan di dalamnya. “Program K3 penting bagi keberlangsungan usaha dan peningkatan produktivitas nasional. Sertifikasi kompetensi K3 akan menghasilkan SDM yang benar-benar memiliki kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri” ujar Amri.

Kebutuhan kompetensi bidang K3 ini penting bagi setiap perusahaan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1970, yang mengatur tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Lebih lanjut lagi, UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa K3 merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan baik skala kecil, menengah ataupun yang besar.

Sumber:BeritaSatu.com