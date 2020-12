Varian Baru Covid-19 Guncang Pasar, Harga Emas Ambles

Selasa, 22 Desember 2020 | 06:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka jatuh pada perdagangan Senin (21/12/2020) ketika investor khawatir pada varian baru virus corona sehingga mengguncang pasar dan investor berbondong-bondong beralih ke dolar AS. Sementara logam mulia memperoleh beberapa dukungan dari paket stimulus AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, jatuh US$ 6,10 atau 0,32% menjadi US$ 1.882,80 per ounce.

"Pedagang pasar emas secara umum melihat Senat di AS dan itu merupakan kesimpulan yang sudah pasti bahwa kesepakatan stimulus yang dilakukan tadi malam akan disahkan sore ini," kata ahli strategi pasar senior RJO Futures, Bob Haberkorn.

"Emas akan diperdagangkan lebih tinggi seiring berjalannya waktu, tapi hari ini saya pikir para pedagang mulai mempertimbangkan varian baru virus corona di Inggris."

Emas telah melonjak lebih dari 1% di awal sesi, ditopang laporan bahwa para pemimpin kongres AS mencapai kesepakatan pada paket bantuan US$ 900 miliar.

Namun kemudian turun sebanyak 1,3% karena indeks dolar rebound ketika kekhawatiran varian baru virus corona yang sangat menular menyeret pound sterling dan euro jatuh.

Berita varian baru virus corona juga menekan sentimen risiko, yang menyebabkan penurunan ekuitas di Eropa dan indeks-indeks utama Wall Street.

Emas, yang dianggap sebagai pelindung nilai terhadap inflasi, telah naik sekitar 24% tahun ini di tengah stimulus besar-besaran yang dikeluarkan secara global.

"Aksi harga emas hari ini mengingatkan para pedagang tentang panic selling di bulan Maret. Prospek lebih banyak stimulus telah mendorong emas lebih tinggi, tetapi lonjakan dolar jangka pendek hari ini mengganggu tesis itu," analis pasar senior OANDA Edward Moya, kata dalam sebuah catatan.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Maret naik 34,6 sen atau 1,33 % menjadi US$ 26,379 per ounce. Platinum pengiriman Januari turun US$ 27 atau 2,59% menjadi US$ 1.016,1 per ounce.

Sumber:CNBC