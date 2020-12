Varian Baru Covid-19 Picu Kekhawatiran Permintaan Minyak, Harga Anjlok

Selasa, 22 Desember 2020 | 07:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia anjlok hampir 3% pada akhir perdagangan Senin (21/12/2020) karena varian baru virus corona yang menyebar cepat telah menutup sebagian besar Inggris dan pembatasan lebih ketat di Eropa. Hal ini memicu kekhawatiran pemulihan lebih lambat permintaan bahan bakar.

Minyak mentah berjangka Brent pengiriman Februari merosot US$ 1,35 atau 2,6% menjadi US$ 50,91 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) pengiriman Januari turun US$ 1,36 atau 2,8% ke US$ 47,74 menjelang kedaluwarsa. Kontrak WTI Februari yang lebih aktif jatuh US$ 1,27 atau 2,6% menjadi US$ 47,97 per barel.

Penguatan dolar AS juga membebani pasar minyak. Greenback yang kuat membuat komoditas dalam denominasi dolar seperti minyak mentah lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Pelemahan harga minyak terjadi setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Sabtu (19/12/2020) mengumumkan pembatasan lebih ketat bagi London dan bagian lain Inggris untuk memerangi lonjakan infeksi yang mengkhawatirkan.

“Laporan jenis baru virus corona telah membebani sentimen risiko dan minyak. Pembatasan mobilitas di seluruh Eropa juga membuat permintaan minyak akan terganggu,” kata analis minyak UBS, Giovanni Staunovo.

“Investor harus menyadari bahwa permintaan dan kenaikan harga minyak tetap berfluktuasi.”

Brent naik di atas 50 dolar AS minggu lalu untuk pertama kalinya sejak Maret, didukung oleh optimisme yang berasal dari vaksin Covid-19.

Namun varian baru Covid-19, yang 70% lebih menular telah menambah kekhawatiran tentang virus yang menewaskan 1,7 juta orang di seluruh dunia.

Banyak negara menutup perbatasan ke Inggris pada Senin (21/12/2020), dan menyebabkan kekacauan perjalanan serta meningkatkan prospek kekurangan pangan di Inggris.

"Jenis baru virus corona di Inggris telah menunjukkan kepada kita bahwa optimisme vaksin yang menahan Brent di atas US$ 50 per barel dapat padam dalam sekejap," kata analis Rystad Energy, Louise Dickson.

Varian baru virus ini diketahui telah terdeteksi di negara lain, termasuk Australia, Belanda dan Italia.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan ketegangan baru tersebut berdampak pada harga minyak. Hal ini membuat pemulihan pasar minyak global lebih lambat dari perkiraan sebelumnya dan dapat memakan waktu dua hingga tiga tahun. "Pembatasan perjalanan selama beberapa minggu ke depan akan mempersulit rencana OPEC+ secara bertahap meningkatkan produksi," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA di New York.

Sentimen negatif sebagian besar membayangi peluncuran vaksin di Amerika Serikat, kesepakatan pemimpin kongres AS untuk paket bantuan virus corona senilai US$ 900 miliar dan persetujuan regulator Eropa pada Senin (21/12/2020) untuk penggunaan vaksin Covid-19 oleh perusahaan AS Pfizer Inc dan mitranya dari Jerman BioNTech.

Sumber:CNBC