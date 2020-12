Unit Usaha Syariah Bank DKI Terima Anugerah Syariah Award

Selasa, 22 Desember 2020 | 08:27 WIB

Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah pandemi Covid-19, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI meraih penghargaan Anugerah Syariah Republika 2020 (ASR 2020) pada kategori Regional Terbaik. UUS Bank DKI Jakarta tetap menunjukkan kinerja yang positif walau di tengah pandemi Covid-19.

“Bank DKI mengucapkan terima kasih atas apresiasi penghargaan yang telah diberikan. Penghargaan ini menjadi penanda bahwa kepercayaan pemangku kepentingan termasuk nasabah yang kian meningkat kepada UUS Bank DKI” ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Penghargaan Anugerah Syariah Republika 2020 diberikan kepada Bank Umum Syariah Buku 1, Buku 2, Buku 3, BPD Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penghargaan yang diberikan meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terbaik, terefisien, dan terinovatif, dengan metode penilaian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

Herry menyampaikan bahwa Unit Usaha Syariah Bank DKI tetap menunjukkan kinerja yang positif. Adapun realisasi penyaluran pembiayaan meningkat 25,58% dari Rp 4,3 triliun per September 2019 menjadi Rp 5,4 triliun per September 2020.

Pembiayaan pada sektor komersial dan korporasi juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 45,45% dari Rp 2,2 triliun per September 2019 menjadi Rp 3,2 triliun per September 2020.

Selain itu, kata Herry, pembiayaan Multi Guna iB juga masih menjadi primadona bagi ASN Pemprov DKI Jakarta, di mana angka perolehan kredit konsumer yang masih menunjukkan pertumbuhan 5,5% dari Rp 1,8 triliun per September 2019 menjadi sebesar Rp 1,9 triliun per September 2020.

"Aset UUS Bank DKI tercatat meningkat positif sebesar 29,9% dari Rp 4,4 triliun per September 2019 menjadi Rp 5,8 triliun per September 2020," ungkap dia.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), lanjut Herry, UUS Bank DKI menunjukkan pertumbuhan yang baik sebesar 118,75% dari semula tercatat sebesar Rp 1,6 triliun per September 2019 menjadi Rp 3,5 triliun per September 2020. Berbagai indikator pencapaian kinerja tersebut mampu mendorong pertumbuhan laba UUS Bank DKI sebesar 15,9% dari Rp 227,3 miliar per September 2019 menjadi Rp 263,5 miliar per September 2020.

"UUS Bank DKI juga dipercaya untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) Pemprov DKI Jakarta kepada 3.200 masjid, 2.000 musala, 3.200 marbot dan 3.200 imam, melalui tabungan Monas iB perorangan dan non perorangan. Penyaluran bantuan tersebut merupakan komitmen Bank DKI dalam mendukung program Pemprov DKI Jakarta serta implementasi atas Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 2019," terang Herry.

Dalam mengembangkan bisnis, kata Herry, UUS juga membangun sinergi dengan BUMD DKI Jakarta termasuk di antaranya dengan PD Dharma Jaya. Sinergi dengan PD Dharma Jaya tersebut, tutur dia meliputi optimalisasi layanan perbankan syariah termasuk memberikan kemudahan kepada karyawan PD Dharma Jaya untuk mengikuti program ibadah haji atau umrah.

"Lewat UUS, Bank DKI juga siap mendukung pemasaran hewan qurban yang disediakan Dharma Jaya," pungkas Herry.

Sumber:BeritaSatu.com