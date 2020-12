Brand Harus Berdaptasi di Era Pandemi

Selasa, 22 Desember 2020 | 12:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pandemi Covid-19 mengubah segala aspek tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga perekonomian perusahaan, termasuk brand.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dunia berubah sangat cepat dan dinamis. Ke depan tidak bisa melewati tantangan dengan cara-cara lama. “Kita dituntut untuk mampu melihat peluang yang ada," kata dia saat memberikan sambutan bertajuk “Strategi Marketing Produk-produk Pertanian di Era Krisis Multidimensional dan Persaingan yang Semakin Kompetitif di Masa Depan”.

Mentan menjadi keynote speaker dalam webinar dan virtual awarding Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2020 dengan tema "Post-Survival Agenda: Marketing Strategy for Business Resilience and Competitiveness in The Coming Years".

Dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (22/12/2020), keterbatasan mobilisasi akibat pandemi Covid-19 menuntut para pelaku bisnis untuk lebih kreatif, berkolaborasi, dan menggunakan mekanisasi dan teknologi pada semua aspek kehidupan, termasuk penggunaan digital dan online system.

Indonesia Best Brand Award (IBBA) adalah survei rutin setiap tahun yang mengukur nilai suatu merek dengan memaparkan elemen yang menentukan nilai tersebut. Hasil dari survei ini dapat mengetahui posisi, perubahan, dan persaingan setiap merek dengan merek lainnya pada setiap elemen yang diukur. Kepada pemenangnya, dalam survei ke-19 yang digelar Majalah SWA bersama lembaga riset MARS Digital Indonesia ini diberikan penghargaan IBBA, yaitu penghargaan merek-merek terbaik peraih Brand Value tertinggi.

Chief Editor SWA Group Kemal E. Gani mengatakan, Indonesia Best Brand Award (IBBA) merupakan output dari survei Indonesia Best Brand Index, hasil kerja sama SWA dan MARS. "Dengan menyelenggarakan survei merek secara nasional dengan konsisten setiap tahun, kami memberikan feedback kepada pemilik dan pengelola merek di Indonesia, bagaimana posisi kekuatan dan kekurangan merek mereka dibandingkan merek lain di kategori sama,” ujar dia.

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan indeks IBBA menggunakan lima variabel penilaian yakni TOM Ad atau Top of Mind Advertising, yaitu iklan yang paling diingat konsumen. Kedua, TOM Brand (Top of Mind Brand), yaitu merek yang paling diingat konsumen. Ketiga, brand share, yaitu komposisi/perbandingan merek yang digunakan responden dalam 3 bulan terakhir. Keempat, satisfaction, yaitu kepuasan konsumen terhadap merek. Kelima, gain index, yaitu kemampuan merek mengakuisisi konsumen baru di masa yang akan datang.

Metodologi survei ini menggunakan riset kuantitatif, yaitu wawancara tatap muka (face to face) dari rumah ke rumah (house to house) lewat pemilihan responden berdasarkan multistage random sampling. Survei yang digelar pada Agustus - Oktober 2020 ini dilaksanakan di tujuh kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin.

Jumlah kategori merek yang disurvei pada tahun ini terjadi peningkatan dibanding survei IBBA tahun lalu. Pada 2019, ada 87 kategori merek dari 13 kategori industri yang disurvei. Sedangkan pada 2020 meningkat menjadi 111 kategori merek dari 13 kategori industri yang disurvei.

