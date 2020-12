Lagi, Emas Tertekan karena Kekhawatiran Varian Baru Covid-19

Rabu, 23 Desember 2020 | 08:05 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka merosot kembali pada akhir perdagangan Selasa (23/12/2020) mencatat penurunan hari ketiga beruntun, tertekan penguatan dolar AS karena kekhawatiran varian baru virus corona yang menyebar cepat di Inggris.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, merosot US$ 12,50 atau 0,66% menjadi US$ 1.870,30 per ounce. "Penguatan dolar telah membatasi beberapa momentum kenaikan emas," kata Analis Standard Chartered, Suki Cooper.

Membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, dolar naik ketika para investor memangkas eksposur ke mata uang-mata uang berisiko seperti pound sterling Inggris, yang menghadapi varian baru virus corona.

Emas berada di bawah tekanan tambahan ketika Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Selasa (22/12/2020) bahwa produk domestik bruto AS meningkat dengan tingkat tahunan sebesar 33,4% pada kuartal ketiga, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 33,1%.

Namun emas masih mendapat dukungan dari persetujuan Kongres AS atas paket bantuan baru virus corona senilai US$ 900 miliar pada Senin malam (21/12/2020) untuk mendukung perekonomian. Analis pasar berpendapat bahwa paket baru dapat memicu kekhawatiran inflasi, maka itu bullish untuk pasar emas.

Emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, masih naik sekitar 23% tahun ini di tengah stimulus besar-besaran yang dikeluarkan secara global.

"Jika varian baru (Covid-19) benar-benar masuk ke AS dan menginfeksi kembali orang-orang, itu benar-benar dapat menyebabkan beberapa kerusakan ekonomi tambahan dan itu bisa menjadi penarik emas berikutnya," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Maret turun 84,4 sen atau 3,2% menjadi US$ 25,535 per ounce. Platinum pengiriman Januari turun US$ 6,7 atau 0,66% menjadi US$ 1.009,4 per ounce.

